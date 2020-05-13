Вспышка коронавируса в Николаевске: дезинфекция и досрочный масочный режим

13 Май 2020 2020-05-13T17:43:29+03:00

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Николаевский район стал самым крупным очагом распространения коронавируса в Волгоградской области. В небольшом по площади и населению районе уже 139 зараженных COVID-19 и два умерших. Восемь человек покинули больницы, вылечившись. Болеют медики ЦРБ, их семьи, жители города и деревень. Поэтому Николаевский район станет первым в регионе, где ввели обязательный масочный режим. Маски и перчатки жители района должны носить уже с 14 мая 2020 года, тогда как вся область присоединится к ним неделей позже. А еще в общественных местах города и поселков устроят дезинфекцию из-за осложняющейся с каждым днем эпидемиологической ситуации.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, большую мойку в Николаевском районе устроят спасатели МЧС России. Они обработают дезинфицирующими средствами места общего пользования, остановки, автовокзалы, торговые точки, рынки.

С 14 мая 2020 года жителей Николаевского района Волгоградской области, появившихся без маски и перчаток в общественных местах, ждут штрафы. На улице носить средства индивидуальной защиты не нужно, если речь не о людных местах и остановках. А вот в магазин, в банк, на почту, в автобус без маски на лице зайти нельзя. Кстати, и до этого на жителей Николаевска уже составили 73 протокола за нарушение режима самоизоляции. Теперь поводов для штрафа будет больше.

ИСТОЧНИК KP.RU