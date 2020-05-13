Коронавирус в Волгограде: +124 заболевших и новая смерть

13 Май 2020 2020-05-13T12:40:59+03:00

В Волгограде и волжском сделали более 50 тысяч тестов на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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После двух дней небольшого затишья число заболевших коронавирусом в Волгоградской области вновь вышло на рекордные показатели. На утро 13 мая еще плюс 124 заразившихся. Регион вновь, уже второй раз, вышел на шестое место в стране по суточному приросту новых случаев коронавируса. Всего в Волгограде и области подтвержден диагноз у 1259 инфицированных COVID-19. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, зарегистрирован сегодня еще один летальный исход. В Волгограде и области зафиксировано уже 13 смертей пациентов с коронавирусом.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки и количество вылеченных пациентов с COVID-19. Домой из инфекционных госпиталей отправились еще 13 человек.

Как сообщили в оперштабе, всего выписали 328 человек. Но больничные койки заполняются пока куда быстрее. В стационарах на сегодняшний день более тысячи волгоградцев с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус, среди них 1206 взрослых и 52 ребенка. Многие в тяжелом состоянии. Еще более трех с половиной тысяч жителей Волгограда и области находятся под наблюдением врачей на дому.

В целом в России на 12 мая 2020 года более 242 тысяч заболевших коронавирусом. Умерли от вызванных COVID-19 осложнений 2212 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU