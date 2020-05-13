2020-05-13T13:58:28+03:00
Общество

Среди новых заболевших коронавирусом волгоградцев 11 детей

Трем малышам с COVID-19 еще не исполнилось и года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Всего с начала пандемии в Волгоградской области заразилось коронавирусом 85 детей.Всего с начала пандемии в Волгоградской области заразилось коронавирусом 85 детей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За сутки в Волгоградской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 124 человека. Среди тех, у кого на утро 13 мая 2020 установили диагноз COVID-19, оказались и 11 детей. В больницах с подтвержденным или еще не подтвержденным коронавирусом на данный момент лежат 52 ребенка.

Среди зараженных детей и подростки, и младенцы. Так, за минувшие сутки положительный диагноз подтвердился еще у трех младенцев (до года), у трех детей до 6 лет и у одного ребенка до 14 лет. В эту же печальную статистику попали и 4 подростка (до 17 лет).

- К счастью, детей с тяжелым течением заболевания у нас нет, у всех проходит либо в бессимптомной, либо в легкой форме, - добавляет заместитель главы областного комитета здравоохранения Николай Алимов.

Всего из 1259 заболевших коронавирусом волгоградцев 85 детей. Часть из них уже пролечили и выписали. Но именно потому, что дети также болеют и переносят вирус, в Волгоградской области и не решаются открыть школы и детские сады. Напомним, они будут закрыты до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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