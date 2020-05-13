2020-05-13T12:07:31+03:00
Общество

Учебный год в Волгоградской области: когда и для каких классов завершится

Младшие и средние классы уйдут на каникулы раньше, а вот выпускники проучатся на неделю дольше – до 29 мая
Юлия Данильченко
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Многие ждали летних каникул. Учиться осталось недолго.Многие ждали летних каникул. Учиться осталось недолго.Фото: Евгения ГУСЕВА
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И ученикам, и их родителям, и педагогам в 2020 учебном году пришлось непросто: из-за коронавирусной инфекции образовательный процесс перешел в непривычный онлайн-формат. Многие волновались, что из-за вынужденных нерабочих дней обучение продлят. На брифинге 13 мая оперштаб, наконец, озвучил конкретные даты. Как сообщила «КП-Волгоград» председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина, для учеников младшего и среднего звена, это с 1 по 8 классы, учебный год закончится 22 мая. К этому времени школьникам и учителям предстоит выставить итоговые оценки, а также определиться с заданиями на лето. А вот учащиеся 9-11 классов проучатся на неделю дольше – до 29 мая включительно.

- В мае мы движемся к завершению учебного года. Образовательные организации автономные, тем не менее решение принимали исходя из эпидемиологической ситуации. Завершение учебного года будет плановым, - резюмировала Лариса Савина. - После выставления оценок 22 и 29 мая по заявлению родителей работа школ будет продолжена в том формате, который необходим. В том числе это касается экзаменационных консультаций для выпускников.

Это касается последнего звонка, то его обещают организовать, правда, также в режиме онлайн. На 9 мая школьники оказались очень активны, они подключились к акциям и мероприятиям, что на деле доказало состоятельность такого подхода в режиме самоизоляции, который как минимум продлится до 31 мая.

- Мы сделаем все возможное, чтобы ученики понимали, что этот день обязательно будет, а после снятия ограничений продумаем, как это сделать в режиме реального времени, - добавила председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

При этом открытыми пока остаются даты выпускных экзаменов. Предварительно они начнутся с 8 июня, но профильные ведомства до последнего будут ориентироваться на текущую обстановку с распространением COVID-19 в регионе.

- Будут созданы все условия для безопасного проведения государственной итоговой аттестации, - пояснила Лариса Савина.

Что касается выпускных проверочных работ, то их перенесли на сентябрь 2020 года, конкретные даты будут обсуждаться только при благоприятной эпидобстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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