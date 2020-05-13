2020-05-13T12:40:14+03:00
Общество

После питерского ЧП в Волгограде отправили на проверку 20 уральских аппаратов ИВЛ

Новое оборудование пока не успели отправить по волгоградским больницам
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Все оборудование из Екатеринбурга перепроверят. Фото администрации ВО.Все оборудование из Екатеринбурга перепроверят. Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

После происшествий в Москве и Санкт-Петербурге, где от загоревшихся аппаратов ИВЛ погибли шесть человек, в Волгограде решили экстренно перепроверить все аналогичное оборудование. Речь идет об аппаратах, которые производит «Уральский приборостроительный завод». 10 мая один из них вспыхнул в больнице №50 на севере Москвы, 12 мая – уже более масштабное ЧП – в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Питере. По данным заместителя главы комитета здравоохранения Волгоградской области Николая Акимова, в наш регион тоже поступила партия нового оборудования от этого производителя – в количестве 20 штук.

- Да, мы тоже получили партию аппаратов ИВЛ из Екатеринбурга непосредственно «Уральского приборостроительного завода», но мы еще не успели ввести их в эксплуатацию. Сейчас отправили оборудование на экспертную оценку. Пока не будет заключения экспертной комиссии, запускать в работу мы их не будем, - заверил Николай Алимов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Задыхались от дыма, но спасали пациентов»: Врач рассказал, как загорелся аппарат ИВЛ, погубивший пятерых человек в больнице Петербурга

По словам реаниматолога больницы Святого Георгия, из прибора вырвалось пламя в 10 сантиметров, которое стало быстро разгораться (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перенос ЕГЭ в Волгограде 2020: когда пройдут экзамены для школьников
В Волгограде поймали адвоката, пообещавшего бизнесмену за 26 миллионов рублей засудить налоговиков
Братьев-бизнесменов, травивших Светлый Яр ядовитыми выбросами, посадили за неуплату налогов
Под Волгоградом бомж из мести сжег иномарку односельчанки
Медсестра, студентка, пенсионер: жители Волгоградской области отдают мошенникам миллионы
Один участок на мосту Волжской ГЭС откроют после ремонта уже в июне
Среди новых заболевших коронавирусом волгоградцев 11 детей
Пособия на детей с 3 до 7 лет волгоградским семьям: заявления принимают с 20 мая
После питерского ЧП в Волгограде отправили на проверку 20 уральских аппаратов ИВЛ
В Волгограде от коронавируса умерла санитарка из Иловлинской больницы
У поселка Максима Горького в Волгограде над путями построят мост для автотранспорта
На Волгоградскую область идет циклон с грозой и градом, ожидают заморозки
Коронавирус в Волгограде: +124 заболевших и новая смерть
Волгоградцев предупреждают о вредной «молочке» от мнимого предприятия
Волгоградским браконьерам за вылов рыбы грозит два года тюрьмы
На острове Голодном строят бетонный завод