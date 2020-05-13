После питерского ЧП в Волгограде отправили на проверку 20 уральских аппаратов ИВЛ

13 Май 2020 2020-05-13T12:40:14+03:00

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После происшествий в Москве и Санкт-Петербурге, где от загоревшихся аппаратов ИВЛ погибли шесть человек, в Волгограде решили экстренно перепроверить все аналогичное оборудование. Речь идет об аппаратах, которые производит «Уральский приборостроительный завод». 10 мая один из них вспыхнул в больнице №50 на севере Москвы, 12 мая – уже более масштабное ЧП – в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Питере. По данным заместителя главы комитета здравоохранения Волгоградской области Николая Акимова, в наш регион тоже поступила партия нового оборудования от этого производителя – в количестве 20 штук.

- Да, мы тоже получили партию аппаратов ИВЛ из Екатеринбурга непосредственно «Уральского приборостроительного завода», но мы еще не успели ввести их в эксплуатацию. Сейчас отправили оборудование на экспертную оценку. Пока не будет заключения экспертной комиссии, запускать в работу мы их не будем, - заверил Николай Алимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU