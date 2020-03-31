Коронавирус в Волгограде, новости на 31 марта 2020 года: на карантине уже три тысячи человек

31 Март 2020 2020-03-31T12:28:33+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде на утро 31 марта 2020 года

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За последние сутки в России еще 500 заболевших коронавирусом в 24 регионах. Всего в стране 2337 заразившихся и 17 летальных случаев. Охвачены заразой 73 региона. Волгоградская область пока еще живет в режиме повышенной готовности, но всем жителям региона независимо от возраста рекомендовано соблюдать режим полной самоизоляции. По данным на утро 31 марта 2020 года новых заболевших коронавирусом в Волгограде нет. Заразившихся коронавирусом по-прежнему четверо. В инфекционных больницах остаются 50 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, среди них 8 детей. Карантинщиков, сидящих по домам в режиме самоизоляции, стало еще больше. Теперь их уже 2930 человек. Всего же с начала пандемии коронавируса COVID-19 попали под карантин 3634 человека.

- Четыре человека с подтвержденными случаями [коронавируса] продолжают лечение. Состояние их расценивается как легкое. В плановом режиме лечатся, - рассказал «КП-Волгоград» замглавы облздрава Николай Алимов.

Как сообщил на брифинге журналистам Николай Алимов, за прошедшие сутки городская лаборатория КДП №2 сделала тесты на коронавирус 369 жителям Волгоградской области. Результат у всех отрицательный. Всего же обследовали на коронавирус уже более 3 тысяч жителей региона и каждый день количество анализов растет.

Журналисты поинтересовались, можно ли делать тесты на коронавирус по желанию хотя бы медикам, журналистам, чиновникам, полицейским, которые должны работать вне зависимости от ситуации и режима самоизоляции.

- Пока что под какие-то определенные кагорты мы не можем сейчас купить тест-системы. Мы получаем их по разнарядке для определенной категории [вернувшиеся из-за рубежа и контактировавшие с ними]. Если эта тема будет дальше развиваться, [добавятся] какие-то определенные категории, в том числе по собственному желанию, возможно, за деньги. Пока такой возможности нет ни у чиновников, ни у медиков, ни у журналистов, - ответил Николай Алимов. Как признался представитель облздрава, у него самого такого желания не возникало.

С 1 по 5 апреля в Волгограде и в Волжском остановили общественный транспорт. Оставили только дежурные спецмаршруты автобусов. На миллионный Волгоград оставили 9 автобусов, один трамвай и электричку [как ездить на работу в период самоизоляции]. Будет ходить раз в сутки кораблик на остров Сарпинский [расписание речных трамвайчиков на самоизоляцию]. Сообщение между городами и поселками области остановлено. В Волжском пустят 14 автобусных спецмаршрутов.

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ИСТОЧНИК KP.RU