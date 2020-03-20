2020-03-20T08:47:56+03:00
Общество

В Волгограде закрыл двери фонд капремонта

С 20 марта 2020 года фонд капремонта Волгоградской области перешел на особый режим работы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Работу организовали в дистанционном режиме.Работу организовали в дистанционном режиме.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Из-за угрозы коронавируса различные ведомства и органы госвласти переходят на особый режим работы. В Волгоградской области уже работают в режиме карантина УФАС и ФНС. Закрыты для посетителей суды. Закрывает свои двери для волгоградцев и региональный фонд капремонта. Все запросы собственников будут рассматривать через электронную и обычную почту, а также примут по телефону, на сайте и через ящик у входа в офис регоператора.

- С 20 марта 2020 года специалисты Фонда капремонта переходят на онлайн-режим работы с собственниками. Личный прием временно приостанавливается, - сообщили «КП-Волгоград» в фонде.

Волгоградцы свои обращения могут направлять на e-mail: kapremont@volganet.ru, в Личный кабинет на сайте fond34.ru, а также через Почту России. Рассмотреть их обещают в максимально сжатые сроки.

Номера телефонов отделов Фонда капремонта:

- приёмная - 94-05-06;

- расчётно-абонентский отдел: 94-19-95, 94-23-22, 94-23-45, 94-19-81 - с 8.30 до 17.00;

- правовой отдел: 94-17-56.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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