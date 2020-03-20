794 волгоградца уже сдали тест на коронавирус

20 Март 2020 2020-03-20T13:41:29+03:00

Обезопасить себя лучше и дома, и на работе. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

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Комитет здравоохранения по Волгоградской области озвучил оперативные цифры по ситуации с коронавирусом в Волгограде. К счастью, в регионе пока не выявили ни одного заболевшего. Так что можно выдохнуть. Сейчас под наблюдением находятся 220 человек – за сутки эта цифра выросла на 47. Непосредственно в стационаре находятся 26 человек. Это те, кто вернулся из стран, где был обнаружен вирус и у кого есть температура.

Также медики продолжают тестировать волгоградцев на опасный вирус. Его прошли 794 человек, у 84 взяли анализ 19 марта.

Как пояснили «КП-Волгоград» в облздраве, сейчас зарезервировано 392 койки под заболевших. Всего готовы принять коронавирусных семь больниц и роддомов. Хочется верить, что они не понадобятся. Но при необходимости их число могут увеличить.

Напомним, всего в России на 20 марта диагноз коронавирус подтвердился у 199 человек, это в основном те, кто вернулся из-за границы. За вчерашний день выявлено 52 новых заболевших. От последствий вируса умерла 79-летняя москвичка. Зато у российских ученых появился шанс создать вакцину - они расшифровали геном COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU