Волгоград в 2023 году отмечает 434-й день рождения. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

День города 2023 в Волгограде отметят довольно скромно. Масштабные гулянья в программе праздничных мероприятий с фестивалями, парусной регатой, двумя салютами и концертом Ларисы Долиной, групп RASA и «Земляне» запланированы на субботу. Сайт volgograd.kp.ru в онлайн-режиме рассказывает, как отмечают праздник на День города в Волгограде 9 сентября 2023 года.

Учтите, что ехать на праздник лучше на общественном транспорте. На День города 2023 в Волгограде пустят больше троллейбусов, трамваев и автобусов, изменят расписание электричек. Ходить транспорт будет до полуночи, а вот автомобилистам в центре города 9 сентября 2023 перекрыли все дороги, ведущие от проспекта Ленина к Центральной набережной и вокруг площади Павших Борцов. Плюс к этому на саму набережную горожан на салют и концерты будут пускать через металлоискатели.

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Прямая трансляция:

9.27. Сегодня в Волгограде до 11 утра перекрыты площадь Павших Борцов, Аллея Героев, улицы Гоголя, Мира от Краснознаменской до Комсомольской и все прилегающие. Весь день 9 сентября 2023 не проехать на Нулевую продольную и спускам на нее с улиц 7-й Гвардейской, Землянского, Краснознаменской и Комсомольской. Также перекрыты улицы Калинина (от Пугачевской до Нулевой продольной), Чуйкова и Советская (от Краснознаменской до Порт-Саида) и все прилегающие к ним проезды.

Схема перекрытия дорог в Волгограде с 8 по 10 сентября 2023 года. Мэрия

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