«Ротор» с «Чайкой» разошлись всухую

Матч обошелся без забитых голов. Фото: Эдуард Пальгунов

В День города 9 сентября 2023 года «Ротор» на домашнем стадионе «Волгоград Арена» не смог порадовать своих болельщиков победой. В 9-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги сине-голубые оказались не сильнее и не слабее «Чайки» из Песчанокопского. «Ротор» в четвертом домашнем матче в этом сезоне сыграл с соперником вничью, разошлись всухую со счетом 0:0.

Первый тайм, как и второй, обошелся без голов. Зато «Чайка» заработала три желтых карточки за 45 минут. Во второй половине встречи команды также получили три «горчичника» – один из них у сине-голубых.

- Обидно, - признают болельщики «Ротора». - Но хоть не проиграли, «Чайка» - сильный соперник.

По итогам девяти туров «Ротор» набрал 11 очков. В следующем туре подопечные Сергея Попкова 17 сентября встретятся с московским «Велесом». Матч на стадионе «Волгоград Арена» начнется раньше привычного - в 17.00.