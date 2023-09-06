Отмечать День города 2023 Волгоград будет три дня - 8, 9 и 10 сентября. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В программе праздничных мероприятий на День города 2023 в Волгограде – два салюта и фейерверка, концерты, парад студентов, ярмарки, фестивали на любой вкус, парусная регата, ожившие скульптуры, мастер-классы и выступление Ларисы Долиной. Праздник будет довольно скромным, хотя отмечать Волгоград День города будет три дня - 8, 9 и 10 сентября 2023 года. Главными площадками станут Центральная набережная и ЦПКиО. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, что интересного будет в программе мероприятий и куда сходить на в Волгограде на День города 2023.

День города в Волгограде 8 сентября 2023: в программе танцы, искусство, концерт и кино

Отмечать День города 2023 Волгоград начнет в пятницу. Праздничная программа развернется в амфитеатре на нижней террасе Центральной набережной. 8 сентября 2023 в 15.00 - фестиваль «Волжский перепляс», выставка «Волгоградский Арбат», в 17.00 и 19.00 – концерт, в 21.00 – бесплатный кинопоказ, амфитеатр.

День города в Волгограде 9 сентября 2023: фестивали, концерт со звездой и салюты

Главными площадками празднования Дня города в субботу, 9 сентября 2023 года, станут Центральная набережная Волгограда и ЦПКиО.

В Центральном парке культуры и отдыха 9 сентября 2023 пройдут Третьи спортивные игры на Волге «Страна чемпионов». С 12.00 до 18.30 горожан ждут открытый турнир по паркуру, забег на роликах, легкоатлетический пробег «Волгоградская миля», мастер-классы и развлечения, а также открытый турнир по тяжелой атлетике. В 18.00 каждый сможет приобщиться к Северной ходьбе.

День города Волгограда 9 сентября 2023 на Центральной набережной откроет Парад студенчества. С 8.00 до 11.00 тысячи первокурсников пройдут по маршруту: НЭТ - Аллея Героев - центральная лестница.

На верхней террасе набережной Волгограда в День города 9 сентября 2023 с 9.00 до 15.00 развернется выставка ретроавтомобилей у памятника Хользунову. С 10.00 до 18.00 на аллеях будет выставка краеведческого музея, развлекательная программа «Держись, казак, атаманом будешь!», фест #ВместеЯрче и фестиваль искусств «#Наволне434» у фонтана «Искусство».

Детвору ждет масса развлечений. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

День города 2023 в Волгограде в амфитеатре на нижней террасе Центральной набережной 9 сентября 2023 с 9.00 до 22.00 отметят полуфиналом соревнований по брейкингу, с 12.00 до 17.00 рядом развернутся выставки юных художников и архитекторов.

Красивое зрелище в честь Дня города 2023 в Волгограде будет и на Волге. 9 и 10 сентября 2023 с 12.00 до 16.00 там развернутся события парусной регаты «Кубок Сталинграда». А в 13.00 на Нулевой продольной пройдет открытый турнир по шоссейной велогонке «Волжский ветер».

Салют на День города в Волгограде 9 сентября 2023 и кто из звезд выступит на праздничном гала-концерте

Главные события Дня города 2023 в Волгограде, ради которых на Центральную набережную приедут десятки тысяч волгоградцев, пройдут на нижней террасе. 9 сентября 2023 в 18.00 напротив центральной лестницы начнется гала-концерт. Около 21 часа на сцене появится хедлайнер праздника - Лариса Долина. Завершит День города в Волгограде салют, который начнется 9 сентября 2023 в 22.00. Еще один фейерверк чуть раньше раскрасит небо в самом южном и отдаленном районе Волгограда. Начало салюта на бульваре Энгельса в Красноармейском – 9 сентября 2023 в 21.00.

Гала-концерт с Ларисой Долиной в День города 2023 в Волгограде пройдет на Центральной набережной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

День города в Волгограде 10 сентября 2023: парусная регата, брейк и концерты

Третий день празднования в День города в Волгограде 2023 будет менее насыщенным. 10 сентября 2023 праздник будут отмечать на Центральной набережной. В амфитеатре с 9.00 до 22.00 пройдет финал соревнований по брейкингу. На Волге с 12.00 до 16.00 продолжится парусная регата. У фонтана «Искусство» гостей 10 сентября с 12.00 до 21.00 будут ждать концерты, ожившие скульптуры и фестиваль искусств «#Наволне434».

Устроят на День города 2023 в Волгограде и праздник колокольного звона. 10 сентября 2023 с 15.00 до 17.00 фестиваль звонарей пройдет в Александровском саду у кафедрального собора Александра Невского. Горожане могут поучиться звонить в колокола на мастер-классах, также у храма пройдет концерт.

Праздник для всей семьи в День города устроят на Центральной набережной Волгограда. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Как отметят День города 2023 в районах Волгограда

В Краснооктябрьском районе Волгограда на День города 9 и 10 сентября 2023 года с 14.00 до 19.00 развернется чемпионат, первенство и кубок России по велотриалу в сквере 70-летия Победы.

В Кировском районе Волгограда 7 сентября 2023 в 17.00 пройдет молодежный праздник на День города в парке «50 лет Октября».

Красноармейский район отметит День города 2023 в Волгограде 9 сентября 2023 в 21.00 праздничным салютом и фейерверком на бульваре Энгельса.

ВАЖНО!

Учтите, что дороги в центре города на время праздника перекроют. Не проехать будет на Нулевую продольную и Центральную набережную. Движение ограничат на Чуйкова, Советской, площади Павших Борцов и прилегающих улицах. Так что ехать на День города лучше на общественном транспорте, который будет работать в усиленном режиме. Правда, без скоростного трамвая, который еще на реконструкции, будет непросто.

В зоне проведения массовых мероприятий во время празднества запретят продавать алкоголь магазинах. Пройти на Центральную набережную можно будет только через рамки металлодетектора и досмотра.