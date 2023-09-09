Более 8 тысяч студентов прошли парадом по Волгограду

Парад студентов в Волгограде 2023. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в День города 9 сентября 2023 года прошел парад студентов. Более 8 тысяч первокурсников из 33 колледжей, техникумов и вузов Волгоградской области прошагали веселой колонной от площади Павших борцов до Центральной набережной, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Смотрите наш фоторепортаж с мероприятия.

Парад студентов 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад студентов 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Каждый волгоградский вуз старался отличиться как флагами и фирменной символикой на одежде, так и плакатами. Традиционно в многотысячной толпе было легко отличить по белым халатам студентов-медиков из ВолгГМУ. Молодежь шла шумно и весело, скандируя лозунги.

Парад студентов 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад студентов 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Далее на набережной развернутся выставки и фестивали, развлекательные и интерактивные площадки, стартует чемпионат по брейкингу. Финалом праздника станет вечерний гала-концерт и салют. Полная программа мероприятий на День города в Волгограде 2023 здесь.

Парад студентов 2023 в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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