Волгоград отметит День города 2023 с салютом и Ларисой Долиной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград отметит 434-й День города 8, 9 и 10 сентября 2023 года. В программе праздничных мероприятий десяток интересных событий – два салюта и фейерверка, концерты, парад студентов, ярмарки, фестивали, парусная регата, выставка ретроавтомобилей, ожившие скульптуры, мастер-классы. Из звезд на День города выступит Лариса Долина. Главные события развернутся 9 сентября 2023 на Центральной набережной, а также в ЦПКиО. Сайт volgograd.kp.ru публикует полную программу мероприятий на День города 2023 в Волгограде.

Программа праздника на День города 2023 в Волгограде: расписание мероприятий

Центральная набережная Волгограда

Что покажут на день города 2023 в Волгограде в амфитеатре:

8 сентября 2023 в 15.00 - фестиваль «Волжский перепляс», выставка «Волгоградский Арбат», в 17.00 и 19.00 – концерт, в 21.00 – бесплатный кинопоказ

9 сентября 2023 с 9.00 до 22.00 - полуфинал соревнований по брейкингу, с 12.00 до 17.00 – выставки юных художников и архитекторов

10 сентября 2023 с 9.00 до 22.00 – финал соревнований по брейкингу

Студенты пройдут парадом по Волгограду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Что будет в день города 2023 на верхней террасе Центральной набережной Волгограда:

9 сентября 2023 с 8.00 до 11.00 - Парад студенчества (НЭТ - Аллея Героев - Центральная набережная)

9 сентября 2023 с 9.00 до 15.00 – выставка ретроавто у памятника Хользунову

9 сентября 2023 с 10.00 до 18.00 – выставка краеведческого музея, развлекательная программа «Держись, казак, атаманом будешь!», фестиваль искусств «#Наволне434», фест #ВместеЯрче на верхней террасе

10 сентября 2023 с 12.00 до 21.00 - фестиваль искусств «#Наволне434», концерты у фонтана «Искусство»

Главные события развернутся на набережной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Что будет на день города 2023 на нижней террасе Центральной набережной Волгограда:

9 сентября 2023 в 13.00 - открытый турнир по шоссейной велогонке «Волжский ветер», Нулевая продольная

9 сентября 2023 с 18.00 до 22.00 – гала-концерт на День города 2023 в Волгограде с участием Ларисы Долиной, в 22.00 – салют

9 и 10 сентября 2023 с 12.00 до 16.00 - парусная регата «Кубок Сталинграда» на Волге

Салют устроят после выступления Ларисы Долиной в центре и в Красноармейском. Фото: АВО

Что будет на день города 2023 в Волгограде в ЦПКиО

9 сентября 2023 с 14.00 до 18.00 - спортивные игры на Волге «Страна чемпионов», пробег Волгоградская миля, турнир по паркуру, забег на роликах, мастер-классы, развлечения, с 15.00 до 20.00 - фестиваль «Русская мечта», в 18.00 – Северная ходьба

Как отметят День города 2023 в районах Волгограда

Центральный район: 6 сентября 2023 в 14.00 – открытие сквера Строителей на месте Сурского сквера; 10 сентября 2023 с 15.00 до 17.00 - фестиваль звонарей в Александровском саду у кафедрального собора

Краснооктябрьский район: 9 и 10 сентября 2023 с 14.00 до 19.00 - чемпионат, первенство и кубок России по велотриалу, сквер 70-летия Победы

Красноармейский район: 9 сентября 2023 в 21.00 - праздничный салют и фейерверк на День города в Волгограде на бульваре Энгельса

Кировский район: 7 сентября 2023 в 17.00 – молодежный праздник, парк «50 лет Октября»

В остальных районах Волгограда День города 2023 уже отметили в первые выходные сентября.