В Волгограде на День города 2023 запустят скоростной трамвай в подземке. Фото: Андрей МИРЕЙКО

На День города 2023 в Волгограде общественный транспорт пустят в особом режиме на время проведения основных массовых мероприятий. Изменения в расписании автобусов, троллейбусов и трамваев введут на три дня – 8, 9 и 10 сентября 2023 года. Плюс к этому на День города в Волгограде будет ходить скоростной трамвай, но только в подземке, как это было во время чемпионата мира.

Как будет работать 8 сентября 2023 года общественный транспорт в Волгограде: расписание

Скоростной трамвай в Волгограде будет ходить начиная с 15 часов 8 сентября 2023 года от ЦПКиО до Ельшанки. В этот день на линию СТ выйдут семь трамваев, курсировать они будут с интервалом в 8 минут. Последние рейсы отправятся около 23.00.

Как будет работать 9 сентября 2023 года общественный транспорт на День города в Волгограде: расписание

Скоростной трамвай 9 сентября 2023 года в Волгограде будет ходить весь день. После салюта на День города последний рейс в расписании СТ в сторону «Ельшанки» пойдет в 23.35, до «ЦПКиО» – в 23.15.

Дополнительный общественный транспорт на День города 2023 в Волгограде 9 сентября будет ходить еще и из-за футбольного матча на стадионе «Волгоград Арена». После игры болельщиков развезут троллейбусы №8а и №9, которые будут ходить с интервалом 9 - 12 минут. После 20.00 несколько «рогатых» будут ждать у стадиона, чтобы отвезти фанатов в сторону «Жилгородка» и Тракторозаводского района.

9 сентября 2023 на День города в Волгограде после 21.00 дополнительные троллейбусы пустят на маршрутах №8а, №9, №10а и №15а. В последние рейсы от «Комсомольской» они отправятся в 23.40 - 23.45.

Трамваи №1, №2, №4 и №10 на День города в Волгограде 9 сентября 2023 будут ходить до полуночи с интервалом около 12 минут.

9 сентября 2023 на День города в Волгограде в расписании автобуса №88 появится два вечерних рейса - в 22.30 и 22.40. Автобус №2 с 22.00 до 23.00 отправится шесть раз с интервалом около 10 минут. Автобус №6 после десяти вечера сделает 4 рейса с интервалом в 15 минут. Автобус №21 с 22.00 до 23.00 сделает 12 рейсов. Автобусы № 35, №55и №65 вечером будут ходить с интервалом 10 - 15 минут.

Электрички после салюта на День города в Волгограде 9 сентября 2023 года отправятся в 22.40 по маршруту «Волгоград-1» - «Шпалопропитка», и в 22.45 – по маршруту «Волгоград-1 - Волжский».

Автобусы №35 и маршрутки №98 на День города 9 сентября 2023 в Волгограде не будут доезжать до речпорта, ходить общественный транспорт будет на «Детский центр».

Как будет работать 10 сентября 2023 года общественный транспорт в Волгограде: расписание

10 сентября 2023 года скоростной трамвай в Волгограде будет ходить редко - в режиме выходного дня, как и остальной общественный транспорт. Лишь на нескольких опорных маршрутах добавят дополнительные рейсы.

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