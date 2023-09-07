На День города перекроют дороги в центре Волгограда Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде из-за мероприятий в честь Дня города в центре будет введен пешеходный режим. Некоторые улицы перекроют для проезда машин. Движение автомобилей будет запрещено по Нулевой продольной, площади Павших борцов и примыкающим к ним дорогам. Сайт volgograd.kp.ru публикует, где перекроют дороги в Волгограде в День города 8, 9 и 10 сентября 2023 года.

Схема перекрытия дорог от администрации Волгограда

Магистрали начнут перекрывать уже в пятницу. С 20.00 8 сентября до 11.00 9 сентября 2023 пешеходными станут площадь Павших Борцов и улица Мира от Краснознаменской до Комсомольской. С 20.00 8 сентября до 24.00 9 сентября будет перекрыта Нулевая продольная магистраль между Калинина до Крылова, а также на прилегающих к ней участках улиц 7-й Гвардейской, Землянского, Краснознаменской, Комсомольской.

Также с 20.00 8 сентября до 22.00 10 сентября 2023 автомобилям запретят проезд по улице Чуйкова от Краснознаменской до Комсомольской. А с 7.00 до 24.00 9 сентября пешеходную зону на улице Чуйкова расширят до Порт-Саида, а также на улице Советской от Краснознаменской до Порт-Саида. Нельзя будет проехать к Чуйкова и Советской от проспекта Ленина по улицам Краснознаменской, Ленина, Володарского, Комсомольской. С 7.00 до 24.00 9 сентября перекроют проезд для машин на улице Калинина от Пугачевской до Нулевой продольной и дорогу на верхней террасе набережной между улицами Краснознаменской и Ленина.

В праздничные дни в Волгограде будет в усиленном режиме работать общественный транспорт.

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