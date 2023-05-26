В Волгограде Арсен Мелконян попросился из СИЗО на свободу

Кадр с видео объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию адвоката Арсена Мелконяна, который находится под стражей. Подозреваемый в угрозах убийством судье, жене и дочке попросился на свободу. Его защитник попытался обжаловать постановление Центрального района от 5 мая. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- В апелляционной жалобе он [защитник] ссылался на непредоставление возможности для ознакомления с ходатайством следователя, а также на невозможность рассмотрения материала в Центральном районном суде, - отметили в пресс-службе судов.

Облсуд не нашел оснований для изменения постановления. Мелконян останется под стажей до 3 июля. Решение вступило в силу.

Напомним, осенью 2020 года в Волгограде Роман Гребенюк и Анна Мелконян поссорились в родительском чате из-за выполнения их детьми домашнего задания. Женщина пожаловалась своему брату Арсену Мелконяну и мужу Арману Смбатяну, которые стали угрожать по телефону риелтору. Родственники Анны Мелконян в итоге подкараулили Романа Гребенюка в офисе банка в центре города, где Арсен Мелконян на глазах десятков очевидцев проломил ему голову. Спустя неделю риелтор скончался в реанимации, не приходя в себя.

Арсен Мелконян, Арман Смбатян и Анна Мелконян получили сроки в колонии, больше всех получил убийца – 11 лет за решеткой. Все они пытались оправдать приговор. Недавно появилась информация, что Арсен Мелконян оказался на свободе. Но в мае его снова задержали, он угрожал убить судью, свою бывшую супругу и дочь, за что было заведено новое уголовное дело.

Между тем, уголовное дело за убийство Романа Гребенюка было направлено на новое рассмотрение из-за отмены Четвертым кассационным судом в Краснодаре отменил приговора всем троим родственникам.