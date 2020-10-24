«Сходил за хлебушком»: реаниматолог случайно оказался в банке во время нападения и спас жизнь человеку

Врач анестезиолог-реаниматолог буквально спас избитого мужчину. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечер пятницы в одном из банков в центре Волгограда надолго запомнится его сотрудникам и клиентам. В офис ворвался мужчина и начал избивать посетителя. Лужа крови, ушиб мозга и открытая черепно-мозговая травма – неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы в тот момент в банке не оказался опытный врач анестезиолог-реаниматолог из Ахтубинска Иван Семириков. Пострадавший выжил, а через некоторое время задержали и избившего его мужчину.

- Послышался шум и через открытую дверь я увидел, как буквально в воздухе летит мужчина. Он ударился наотмашь головой о гранитный пол. Брызнула кровь. Сделку пришлось прервать. Надо было действовать срочно, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» Иван Семириков.

Травма оказалась очень серьезной. Подвергшийся нападению мужчина уже бился в судорогах и вряд ли бы выжил, если бы рядом не оказался врач, который точно оценил состояние пострадавшего и провел реанимационные мероприятия. Люди в банке вызвали скорую помощь, Иван надиктовал, что именно нужно передать диспетчеру.

- Скорая приехала довольно быстро, не всегда так бывает. К тому моменту мужчина уже пришел в сознание. Это не только опыт, но и дело случая, - считает врач. - Если бы я там не оказался, он наверняка погиб бы до приезда реанимобиля.

Медик признается, что работа реаниматолога часто ходит за ним буквально по пятам. Он уже не впервые попадает в подобные ситуации. Приходилось спасать и пострадавших в ДТП посреди степи, и потерявшего сознание дежурного фельдшера в медпункте московского аэропорта.

- Вот и на этот раз как в «Ералаше» - «Сходил за хлебушком», - шутит Иван Семириков.

30-летнего мужчину, который напал на мужчину в банке, уже задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Хотя в тот момент в банке никто толком ничего не успел понять, личность нападавшего полицейские установили быстро. Вскоре задержали и 30-летнего волгоградца. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы. По словам задержанного, накануне он поссорился с мужчиной, который якобы оскорбил его сестру. А потом выяснил, где он находится, пришел в отделение банка и нанес ему несколько ударов по голове.

- Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщил «КП-Волгоград» представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов.