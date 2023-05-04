Волгоград в авральном режиме готовится ко Дню Победы

Верхняя терраса набережной за несколько дней до Дня Победы выглядит непрезентабельно Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Считанные дни остаются до празднования Дня Победы. В Волгограде спешно, точнее, в авральном режиме готовятся к 9 мая 2023 года. Основные мероприятия традиционно проходят на Центральной набережной. Прямо сейчас на нижней террасе монтируют сцену, а верхнюю террасу перекопали из-за обновления велодорожки. Сайт volgograd.kp.ru публикует фотографии Волгограда за несколько дней до Дня Победы.

Как долго велодорожка прослужит после очередного ремонта, неизвестно Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По набережной сейчас приходится обходить различные препятствия Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Велодорожка на верхней террасе набережной не один год представляет жалкое зрелище и была опасной для велосипедистов, катающихся на роликах и самокатчиков. Все покрытие было в ямах и ухабах. Не спас велодорожку прошлогодний ремонт. На этот раз мэрия решила привести ее в порядок ко Дню Победы. Спешно были организованы торги для демонтажа «убитого» и укладки нового покрытия. Подрядчиком первых работ за 790 тысяч рублей стал Гутник Д.А., вторых – ООО «Еврогарант» за 1 миллион 480 тысяч рублей. Велодорожка должна быть готова после ремонта к 7 мая. Сейчас же на ней валяются булыжники, куски асфальта и бетона. Визитная карточка города-героя – набережная – пока не радует своим видом.

Велодорожку должны спешно сделать к 7 мая Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На верхней террасе в разных местах кучи щебня Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Осторожно! Работает крупногабаритная техника Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Чиновникам уже не впервой готовится к празднику второпях, из-з чего затем приходится многое переделывать. Зимой в центре Волгограда в мороз начали укладывать новую плитку и укладывать газон на Аллее Героев. Пытались успеть ко 2 февраля. Но газон пожелтел, а плитка перекосилась, ее переложили весной.

Плитку на Аллее Героев привели в порядок после морозного ремонта Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Велодорожка сейчас - это камни, булыжники и куски асфальта Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Осторожно! Работает крупногабаритная техника Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На нижней террасе рабочие монтируют сцену для концерта на День Победы. Он начнется в 18.30, пока неизвестно, какие коллективы выступят перед тысячами волгоградцев и гостей города. Также власти не сообщили, приедет ли какая-либо звезда, чтобы поздравить Волгоград с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

На нижней террасе монтируют сцену Фото: Геннадий БИСЕНОВ