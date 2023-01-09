Сделали абы как: на Аллее Героев в Волгограде перекосило новую плитку

Хуже уложенной брусчатки мы еще не видели, говорят волгоградцы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы возмущались, когда реконструкцию Аллеи Героев за 300 миллионов рублей затеяли наспех, без конкурса и в зиму. Под Новый год главная пешеходная улица города-героя оказалась в полном разгроме и в грязи. Увидев результат экстремального ремонта, горожане возмущены еще больше. Центральная аллея сделана абы как, плитку уложили вкривь и вкось. Смонтированные с нарушением технологии колодцы провалились. Тактильная плитка на переходах потрескалась.

- Я сказал рабочему, прокладывающему электрокабель: «Хуже уложенной брусчатки я еще не видел». Он ответил: «Я тоже» и добавил пару «ласковых», - делится волгоградец Владимир.

Горожане отмечают, что старая брусчатка, которую содрали осенью, выглядела даже лучше новой. Теперь же на каждом шагу жители и гости Волгограда рискуют споткнуться о перекошенные в разные стороны углы плитки. Что будет весной, с учетом того, что мостили аллею в мороз, предположить не сложно.

- Там нужно все полностью переделывать, - считают волгоградцы.

Центральная аллея выглядит удручающе. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В мэрии успокаивают: работы еще не приняли и на все предусмотрена гарантия.

- Приемка выполненных работ по благоустройству пешеходной территории Аллеи Героев в настоящее время еще ведется. На все работы, в том числе и на укладку брусчатки, действует гарантия - это обязательное условие для всех муниципальных контрактов. В случае выявления комиссией каких-либо нарушений в части соблюдения технологии производства работ или используемых материалов, они будут устранены компанией-исполнителем за счет собственных средств, в соответствии с условиями муниципального контракта, - прокомментировали в администрации Волгограда.

Взбудоражило умы горожан и то, что ранее на Аллее Героев выкорчевали растущие туи. После посадили новые – одинаковые. Плюс к этому завезли многочисленные лавочки. Волгоградцев беспокоит, останется ли место под летние террасы кафе, которые в теплые месяцы популярны и у горожан, и у туристов.

Горожан беспокоит, что места для летних террас не останется. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Что касается малых архитектурных форм, то в ближайшее время они будут распределены вдоль пешеходных зон. На площадках, где в теплое время года размещаются веранды заведений общепита, установка лавочек не предусмотрена, - уверяют в мэрии.

Ранее городские власти обещали, что кардинальных перемен на главной туристической аллее, которая давно стала визитной карточкой Волгограда, не будет. Все, включая новые чугунные фонари и скамейки, делают в соответствии с замыслом советских архитекторов. Разворотили Аллею Героев сразу после ноябрьских праздников. Выполняют работы МБУ «Северное» и нанятые субподрядчики. В списке работ – замена плитки на площади 13 тысяч квадратных метров, новая парковая мебель и урны, система автополива, новые фонари, система видеонаблюдение и озеленение. Первоначально срок контракта был до 31 декабря 2022 года. Теперь же заверить преображение обещают к майским праздникам.