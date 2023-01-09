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Общество9 января 2023 8:15

Сделали абы как: на Аллее Героев в Волгограде перекосило новую плитку

В мэрии заявили, что весь брак подрядчик переделает за свой счет. Работу еще не приняли
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Хуже уложенной брусчатки мы еще не видели, говорят волгоградцы.

Хуже уложенной брусчатки мы еще не видели, говорят волгоградцы.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы возмущались, когда реконструкцию Аллеи Героев за 300 миллионов рублей затеяли наспех, без конкурса и в зиму. Под Новый год главная пешеходная улица города-героя оказалась в полном разгроме и в грязи. Увидев результат экстремального ремонта, горожане возмущены еще больше. Центральная аллея сделана абы как, плитку уложили вкривь и вкось. Смонтированные с нарушением технологии колодцы провалились. Тактильная плитка на переходах потрескалась.

- Я сказал рабочему, прокладывающему электрокабель: «Хуже уложенной брусчатки я еще не видел». Он ответил: «Я тоже» и добавил пару «ласковых», - делится волгоградец Владимир.

Горожане отмечают, что старая брусчатка, которую содрали осенью, выглядела даже лучше новой. Теперь же на каждом шагу жители и гости Волгограда рискуют споткнуться о перекошенные в разные стороны углы плитки. Что будет весной, с учетом того, что мостили аллею в мороз, предположить не сложно.

- Там нужно все полностью переделывать, - считают волгоградцы.

Центральная аллея выглядит удручающе.

Центральная аллея выглядит удручающе.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В мэрии успокаивают: работы еще не приняли и на все предусмотрена гарантия.

- Приемка выполненных работ по благоустройству пешеходной территории Аллеи Героев в настоящее время еще ведется. На все работы, в том числе и на укладку брусчатки, действует гарантия - это обязательное условие для всех муниципальных контрактов. В случае выявления комиссией каких-либо нарушений в части соблюдения технологии производства работ или используемых материалов, они будут устранены компанией-исполнителем за счет собственных средств, в соответствии с условиями муниципального контракта, - прокомментировали в администрации Волгограда.

Взбудоражило умы горожан и то, что ранее на Аллее Героев выкорчевали растущие туи. После посадили новые – одинаковые. Плюс к этому завезли многочисленные лавочки. Волгоградцев беспокоит, останется ли место под летние террасы кафе, которые в теплые месяцы популярны и у горожан, и у туристов.

Горожан беспокоит, что места для летних террас не останется.

Горожан беспокоит, что места для летних террас не останется.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Что касается малых архитектурных форм, то в ближайшее время они будут распределены вдоль пешеходных зон. На площадках, где в теплое время года размещаются веранды заведений общепита, установка лавочек не предусмотрена, - уверяют в мэрии.

Ранее городские власти обещали, что кардинальных перемен на главной туристической аллее, которая давно стала визитной карточкой Волгограда, не будет. Все, включая новые чугунные фонари и скамейки, делают в соответствии с замыслом советских архитекторов. Разворотили Аллею Героев сразу после ноябрьских праздников. Выполняют работы МБУ «Северное» и нанятые субподрядчики. В списке работ – замена плитки на площади 13 тысяч квадратных метров, новая парковая мебель и урны, система автополива, новые фонари, система видеонаблюдение и озеленение. Первоначально срок контракта был до 31 декабря 2022 года. Теперь же заверить преображение обещают к майским праздникам.

Скамейки пока стоят вместе. Позже их разнесут в разные места.

Скамейки пока стоят вместе. Позже их разнесут в разные места.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

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