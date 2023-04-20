В Волгограде потратят более трех миллионов рублей на восстановление велодорожек на набережной

Проплешины на велодорожке хотят исправить очень быстро Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде стартовал прием заявок для участия на торгах для восстановления велодорожек на верхней террасе Центральной набережной. Причем проводятся 2 разных аукциона – один для поиска подрядчика для демонтажа «убитого» покрытия, другой – для определения компании, которая уложит новую велосипедную дорожку. То есть работы могут достаться разным фирмам. В сумме на восстановление части верхней террасы набережной готовы потратить свыше трех миллионов рублей. Заказчиком работ выступает МБУ «Волгоградзеленхоз», сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.

В таком виде велодорожка находится уже несколько лет Фото: Екатерина СИМОХИНА

Максимальная цена торгов по демонтажу покрытия составляет 1 миллион 554 тысячи рублей. Укладку нового асфальтобетонного полотна для велосипедных дорожек оценили в 1 миллион 843 тысячи рублей. Заявки для участия в аукционах от компаний будут принимать до 26 апреля. При этом работы будут скоротечными, крайний срок демонтажа и укладки покрытия, согласно контрактам, до 7 мая.

Напомним, реконструкция верхней террасы набережной в Волгограде завершилась в 2019 году. Но уже через 2 года сделанная велодорожка покрылась проплешинами, образовались огромные ямы, потрескалась и плитка.

Планировалось, что все будет исправлено по гарантии. Но подрядчик «Приволжтрансстрой» отказался заниматься восстановительными работами, в итоге мэрия была вынуждена найти новую фирму, которая обновила велодорожку ко Дню города в прошлом году. Только лучше зона для велосипедистов не стала, на ней по-прежнему много ям, которые опасны для волгоградцев и туристов. А ведь это самый центр города-героя. Накануне чиновники сообщили, что будет новый ремонт дорожки. Уже в мае узнаем, будет он качественным или как всегда.