В Волгограде прокуратура проверит ремонт Аллеи Героев за 300 млн рублей

Старую плитку сняли буквально за сутки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Прокуратура Волгограда организовала проверку соблюдения требований бюджетного законодательства после начала неожиданной замены еще целой плитки на Аллее Героев за 300 миллионов рублей, сообщила сайту volgograd.kp.ru представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. Многие волгоградцы усмотрели в происходящем признаки коррупции.

- Прокуратура города Волгограда по поручению прокуратуры Волгоградской области проводит проверку соблюдения требований бюджетного законодательства при проведении ремонтных работ, - рассказала Оксана Черединина.

В прокуратуре проверят все заключенные на проведение работ на главной пешеходной аллее города контракты. Если появятся основания, поставят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, в центре Волгограда в начале ноября всего за один день строители разворотили всю Аллею Героев. Спецтехника моментально вспахала почти всю пешеходную зону. Сначала еще целую плитку складывали в паллеты, чтобы после использовать в районах, но потом уже начали грузить в Камазы валом. После стало известно, что работы эти обойдутся городу в огромную сумму. Сейчас на аллее уже мостят новую плитку. Управиться хотят до конца года.