На Аллее Героев в Волгограде начали перекладывать перекосившуюся плитку

На Аллее Героев начали менять уложенную в мороз плитку Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде на Аллее Героев рабочие начали перекладывать плитку, которую уложили абы как в мороз в ноябре-декабре прошлого года. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, субподрядные организации, выполнявшие в минувшем году укладку тротуарной плитки на пешеходной зоне Аллеи Героев, проводят работы по гарантийному обслуживанию. Они ведутся за счет компаний, которые напортачили с благоустройством в центре города-героя.

Работы проводятся за счет субподрядчиков Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Для устранения проявившихся весной локальных дефектов компания, осуществлявшая укладку плитки, проводит ее демонтаж и новую установку. Работы идут на отдельных участках, также будет произведена замена отдельных элементов тактильной плитки, - отметили в мэрии.

Будет заменено 6% плитки Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сообщается, что 94% уложенной в мороз плитки после обследований в марте нареканий не вызывает. Заменят 6% тротуарного покрытия. Гарантия на благоустройство Аллеи Героев составляет 5 лет.

Волгоградская классика: так делать, чтобы потом переделывать Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, участок между улицей Чуйкова и проспектом Ленина неожиданно разворотили в ноябре прошлого года. Без проведения аукционов мэрия выбрала подрядчиком благоустройства МБУ «Северное», которое, в свою очередь, заключило контракты с субподрядчиками. Работы были оценены в 300 миллионов рублей. Уже по ходу благоустройства оно вызвало не мало нареканий среди горожан из-за множества дефектов. Еще бы, в мороз укладывались плитка, водопровод, газон, устанавливались фонари, скамейки, высаживались деревья. В итоге уже в январе тротуар перекосило, чиновники отмечали, что с наступлением теплой погоды пройдут гарантийные работы. Еще с приходом весны пожелтел газон, в апреле вполне вероятно его будут расстилать заново.