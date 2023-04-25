Свет Великой Победы покажут в двух местах по нескольку раз. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Световое и лазерное патриотическое шоу «Свет Великой Победы» в Волгограде станет одним из главных и зрелищных событий в майские праздники 7, 8 и 9 мая 2023 года. Посмотреть его на День Победы можно будет в двух местах – на Мамаевом кургане, где главным полотном видеоинсталляции станет Родина-мать, и на Центральной набережной, где установлен стеклянный саркофаг с бронекатером БК-31. Сайт volgograd.kp.ru публикует расписание показов.

Программа мероприятий и расписание показа светового и лазерного шоу в Волгограде 2023 на Мамаевом кургане

Световое и лазерное шоу «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане в Волгограде 7, 8 и 9 мая 2023 можно посмотреть девять раз. Расписание показов: 7 и 8 мая 2023 инсталляция начнется в 21.00, 22.00 и 23.00. В День Победы 9 мая 2023 начало показов в 21.00, 21.45 и в 23.00. Главным полотном станет монумент Родины-матери. Сюжет построят на многовековой истории России, противостоянии темным силам и масштабных победах нашей страны. Зрелище обещают более масштабное, чем в прежние годы. После второго показа в День Победы 9 мая 2023 в 22.00 над матерью Родиной прогремит фейерверк. Начнется салют на Мамаевом кургане в 22 часа.

БК-31 станет полотном для инсталляции впервые. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Программа мероприятий и расписание показа светового и лазерного шоу в Волгограде 2023 на Центральной набережной у бронекатера БК-31

Световое и лазерное шоу «Свет Великой Победы» в Волгограде в 2023 году впервые покажут на Центральной набережной. Показы на День Победы также пройдут 7, 8 и 9 мая 2023 года. Здесь главным полотном станет затонувший в ходе Сталинградской битвы бронекатер БК-31, жителям расскажут об участниках великого сражения на Волге. Расписание показов светового и лазерного шоу на Центральной набережной: 7 и 8 мая 2023 года начнется в 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 и в 22.30. В День Победы 9 мая 2023 в Волгограде будет три повтора – в 20.30, 21.00 и в 21.45. В 22 часа начнется салют и фейерверк.

Посмотреть световое и лазерное шоу на Мамаевом кургане и на Центральной набережной в майские праздники 2023 года можно будет с разных точек. Все зависит от того, сколько именно людей придет на конкретный сеанс. Лучше всего смотреть видеоинсталляцию и меняющую световые «платья» Родину-мать от большого прямоугольного бассейна, которое называют Озером Слез. На набережной главные места для обзора будут на нижней террасе у бронекатера БК-31. Сверху будет видна только общая картинка без деталей, хотя и она будет впечатляющей. При желании можно успеть побывать на обеих точках.

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