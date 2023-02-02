Памятники Волгограда засияли светом к 80-летию победы в Сталинградской битве

Главные достопримечательности города-героя стали полотнами для инсталляций. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве центр Волгограда засиял светом. Фасады зданий на Аллее Героев, железнодорожный вокзал Волгоград-1, музей-панораму «Сталинградская битва», руины мельницы Гергардта и легендарный Дом Павлова стали полотном для уникальной световой и видеоинсталляции. Проект «Мост памяти», художественным руководителем которого стал народный артист СССР Юрий Башмет, соединил главные достопримечательности города-героя Волгограда. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж грандиозного зрелища, кульминацией которого вечером 2 февраля 2023 года станет 300-метровый фейерверк.

На больших светодиодных экранах, установленных на улицах, сменяют друг друга тысячи фотографий участников Сталинградской битвы, которые прислали их потомки из разных уголков нашей страны и зарубежья. Здесь же ожили письма защитников непокоренного города.

На главной городской площади установили большие экраны. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Аллею Героев залили светом. Фото: АВО

Аллея Героев стала настоящим произведением современного искусства. Все дома стали единым полотном для инсталляций. По фасадам взмывают ввысь стаи журавлей в память о погибших защитниках Сталинграда. Особая подсветка оживила деревья, над головами переливается светом наградная лента. Зрелище потрясает не только красотой, но и глубоким смыслом.

Аллею Героев и набережную залили светом. Фото: АВО

Набережную Волгограда в эти дни не узнать. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Единым полотном стали и объекты музея-заповедника «Сталинградская битва». На фасаде музея-панорамы, Дома Павлова и руинах мельницы Гергардта пылает пламя, летят журавли, взрываются снаряды, плавится металл. Здесь и хроника великой битвы на Волге от ее начала до восстановления Сталинграда, и письма с фронта.

Кадры военной хроники показали на фасадах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Фасады словно ожили на несколько минут. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Дом Павлова горел огнем. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Сегодня в Волгограде — продолжение программы «Мост памяти». Ее идея — посмотреть на современный город, его архитектуру в «фокусе» истории, судеб людей, которые встали на его защиту. «Горящий» (с помощью инсталляции) Дом Павлова - как раз такая «отсылка», сигнал остановиться и самому себе ответить на вопрос - помним ли этот невероятный подвиг, ценим ли жертвы. Ответ однозначный: ценим, помним, - считает генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Историю битвы на Волге показали со спецэффектами. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Еще один зрелищный фрагмент уникального проекта - железнодорожный вокзал, который тоже стал местом ожесточенных боев в дни Сталинградской битвы. Охваченный огнем, переливающийся лучами света, он тоже рассказывает о мужестве и героизме защитников города-героя. 2 февраля в 18.00 на сцене, установленной у главного входа, покажут спектакль «Живые и мертвые» с участием оркестра под руководством Юрия Башмета.

Вокзал в огне. Фото: Екатерина СИМОХИНА

И залитый светом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Так выглядит с высоты жд вокзал. Фото: АВО

На Мамаевом кургане озарили светом монумент «Родина-мать зовет!». Все памятные места города-героя Волгограда-Сталинграда объединили в единый маршрут, которым 1 и 2 февраля пройдут десятки тысяч волгоградцев и гостей.

На Мамаевом кургане переливается светом Родина-мать. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Монумент раскрасили алым светом. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

2 февраля 2023 года на нижней террасе центральной набережной зрители увидят грандиозное зрелище, аналогов которому в стране еще не было. Для объемного фейерверка с фронтом показа в 300 метров задействуют 200 пусковых установок. Световое шоу обеспечит лазерная установка «Звезда». Шесть порталов линейного звука большой мощности отвечают за музыкальное сопровождение. Плюс артиллерийский салют.

Невероятное по красоте и масштабу зрелище, наполненное глубоким смыслом, начнется в 20.45 с «Минуты молчания». В 21.00 - салют и пиротехнический музыкальный спектакль. Финальным аккордом праздника в небе над центром города-героя засияет «Мост памяти», световые лучи которого станут символом нерушимой связи между победителями и их потомками.

В это же время начнется фейерверк на Мамаевом кургане, у музея-панорамы и во всех районах Волгограда.

Основным символом "Моста памяти" стали журавли. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, проект «Мост Памяти» получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Концепцию разработал творческий коллектив Агентства по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области и Центр реализации культурных проектов «Связь Времен».

Технику для уникального действа привезли в Волгоград из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода несколько десятков фур. Тонны сложного проекционного оборудования, металлоконструкций, декораций, света и звука, диодные экраны, лазеры. Голосом проекта «Мост Памяти» стал актер НЭТа Виталий Мелешников.

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