Памятник Сталину открыли в Волгограде

- Сегодня Сталин вернулся в Сталинград, - заявила первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ Тамара Головачева. 20 декабря 2019 года в Волгограде установили и открыли памятник Иосифу Сталину. Приурочили торжества к 140-летнему юбилею вождя. Полуразрушенный бюст Сталина советских времен нашли на складах в заброшенном пионерском лагере. Его отреставрировали и уставили на постамент во дворе здания, где расположен обком волгоградских коммунистов. Правда, не всем эта идея нравится, на открытие памятника пришли протестующие горожане с плакатами. Едва не случилась драка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/750789" frameborder="0"></iframe> Открытие памятника Сталину в Волгограде.Екатерина СИМОХИНА

По словам волгоградских коммунистов, которые, кстати, именуют себя не иначе как сталинградские, в Волгограде нет места, где можно отдать дань памяти Сталину. Хотя раньше памятников Иосифу Виссарионовичу в городе, который носил его имя, было немало. К юбилею Сталина в Волгограде коммунисты устроили конкурс детских рисунков и сочинений, встречи с ветеранами и прочие мероприятия.

На церемонии открытия памятника Сталину коммунисты устроили небольшой митинг.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПОТЕРЯЛ ДРУЗЕЙ НА ФЕЙСБУКЕ

Одним из инициаторов увековечивания памяти Иосифа Сталина стал доктор исторических наук, профессор, депутат облдумы Алексей Буров.

- Ситуация неоднозначная, личность неоднозначная. Я не скрываю – это моя идея, я высказал ее на одной из партконференций несколько лет назад. И она нашла поддержку. Но за то время, что идет дискуссия, я на фейсбуке потерял уже очень много друзей. Мне очень жаль, но тем не менее, идейная борьба пронизывает всю мировую историю. Боролись за социализм, за лучшую жизнь. И Сталин на протяжении 30 лет был во главе первого социалистического государства. Я считаю, что мы должны отдать дань уважения этому человеку, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» Алексей Буров.

Красное полотнище сняли с установленного у здания обкома памятника под аплодисменты.Фото: Екатерина СИМОХИНА

После открытия памятника коммунисты проведут научно-практическую конференцию «Сталин – революционер и патриот». Туда пригласили ученых, молодежь, каждый сможет высказать свое мнение.

- Это наша история. От нее нам никуда не деться и не уйти, - считает Буров. - Сталин - глава государства, обеспечивший рост могущества нашей страны и как главнокомандующий он обеспечил разгром фашистской Германии. С его именем шли умирать за нашу Великую Родину. Он заслужил, чтобы быть с нами. Он не умер, а как говорил генерал де Голь - он просто «растворился в будущем». Я верю в могущество своей страны, основы которого Сталин заложил в годы социализма и хочу, чтобы оно вернулось.

Люди принесли цветы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Мы не хотим, чтобы общество было однородным. Пусть каждый высказывает свою позицию, - считают коммунисты.

- Пусть стоит, как напоминание потомкам, что в человеке могут уживаться противоречивые качества, - считают некоторые волгоградцы.

По мнению коммунистов, установка памятника Сталину схожа с ситуацией по переименованию Волгограда в Сталинград. Есть и те, кто «за» переименование, но большинство горожан все же против.

К юбилею Сталина коммунисты устроили конкурс детского рисунка.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Дмитрий Любитенко, член партии «Яблоко»:

- Когда я недавно узнал о том, что в центре Волгограда планируется открыть новый памятник Сталину - я сперва подумал, что это несерьезно. Никто не даст это сделать в наши дни. <...> Со стороны администрации области и города сих пор не последовало ни одного официального опровержения в части согласования установки нового монумента.

Некоторым политикам в нашей стране очень хочется снова возвеличить тирана, который уподоблял человеческие жизни и судьбы статистическим единицам. Они вдохновляются достижениями индустриализации и сплошной коллективизации в прошлом веке, не замечая их истинной цены, за которую мы расплачиваемся до сих пор.

Считаю открытие нового памятника Сталину в Волгограде – крайне недальновидным шагом, актом, оскорбляющим память миллионов наших соотечественников, пострадавших от сталинских репрессий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/750794" frameborder="0"></iframe> Зачем коммунисты в Волгограде установили бюст Сталина.Екатерина СИМОХИНА

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