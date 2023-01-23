В Волгограде установят бюсты Сталина, Жукова и Василевского

Памятник Сталину в 2019-м уже установили коммунисты. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде в дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве на площади возле музея-панорамы торжественно откроют бюсты трех полководцев – генералиссимуса Иосифа Сталина и маршалов Георгия Жукова и Александра Василевского. Автором памятников стал известный скульптор, заслуженный художник России Сергей Щербаков, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Бюсты из бронзового литья не маленькие - высотой 90 сантиметров, в плечах – 80, весом в районе 60 килограммов. Установят их на гранитных постаментах на площади перед входом в музей-панораму «Сталинградская битва», - рассказал сайту volgograd.kp.ru Сергей Щербаков.

Работать над бюстами великих полководцев пришлось в авральном режиме. Чтобы добиться портретного сходства скульптор использовал парадные портреты и архивные фотографии.

- Маршалы Жуков и Василевский при погонах и в орденах. Сталин всегда отличался скромностью, у него Звезда Героя только, но в погонах тоже. Это сложившиеся исторические образы, - рассказывает о бюстах сыгравших знаковую роль в Великой Отечественной войне и Сталинградской битве полководцев их автор.

Работать над бюстами Сергей Щербаков начал в конце октября. Сейчас бронзовые фигуры уже отлили на литейном комбинате в Жуковском. Вскоре их доставят в Волгоград.

- Портреты один за другим сначала лепил из глины, затем бюсты нужно было отлить в гипсе, проработать, после отправить на комбинат, чтобы они над ними работали. Приходилось все делать быстро, - делится скульптор.

Торжественное открытие бюстов у музея-панорамы «Сталинградская битва» запланировано 1 февраля 2023 года в 14.00.

В 2022-м году портрет Сталина высотой в пять этажей стал одним их первых в портретной галерее на проспекте Жукова. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кстати, в Волгограде это будет уже не первый памятник Сталину, установленный в последние годы. Первый бюст появился в 2019 году у Сталинградского обкома КПРФ к 140-летнему юбилею вождя. Полуразрушенный бетонный бюст советских времен нашли на складах в заброшенном пионерском лагере. Его отреставрировали и водрузили на постамент. Правда, понравилось это не всем.

В 2022-м году портрет Сталина высотой в пять этажей стал одним их первых в портретной галерее под открытым небом на проспекте Жукова. Рядом - Жуков, Родимцев, Зайцев, Пиникаха, Павлов, Шумилов и другие.

На Мамаевом кургане с 2006 года работает частный музей Сталина. Внутри есть и бюст, и кабинет генералиссимуса, и множество документов, которые рассказывают о его роли в мировой истории и о его связи с городом.

Уже много лет идут споры о возвращении Волгограду имени Сталинград. На этот раз переименование вполне может стать реальным. Власти задумались о проведении референдума.