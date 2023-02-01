ВЦИОМ: две трети жителей Волгограда против переименования в Сталинград

2 февраля в Сталинграде-Волгограде пройдет парад. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Две трети жителей Волгограда или 67% против переименования города-героя в Сталинград. Таковы данные опроса по заказу Экспертного института социальных исследований, сообщили сайту volgograd.kp.ru во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый пятый волгоградец или 21% респондентов считает, что переименование будет стоить слишком дорого. Еще 12% заявили, что это не имеет смысла. А 11% заявили, что такой шаг не нужен, потому что «не нужно жить прошлым».

Поддержали переименование в Сталинград лишь 26% участвовавших в опросе ВЦИОМ волгоградцев. Из них 14% аргументировало это тем, что «это наша история», еще 12% - что это «память о подвиге народа в Великой Отечественной войне».

Очередное предложение ветеранов о переименовании города и возвращения Волгограду имени Сталинград поступило губернатору перед 80-летием победы в Сталинградской битве. В регионе даже создали совет по изучению общественного мнения. Согласно многочисленным опросам в соцсетях, подавляющее большинство волгоградцев не поддерживает эту идею. Зато за нее ратуют многие политики. Быть референдуму по переименованию или не быть, решат в течение полугода.

С осени 2022 года в памятные даты стали менять знаки на въезде в город. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Перед этим официальный опрос проводили 10 лет назад и тогда подавляющее большинство горожан идею переименования также не поддержали. Пока же Волгоград официально становится Сталинградом девять раз в году в памятные и праздничные даты. Перед 80-летием победы на Волге указатели на въездах в город сменили досрочно, еще 31 января. Отмечать юбилейную дату будут масштабно 1 и 2 февраля 2023 года.

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