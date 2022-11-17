Портрет Сталина высотой с пятиэтажный дом повесили в Волгограде

Портрет Сталина - первый в этой галерее. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы уже несколько дней наблюдают, как меняется проспект Жукова: на фасадах домов один за другим появляются портреты военачальников и героев Сталинградской битвы. Жуков, Родимцев, Зайцев, Пиникаха, Павлов, Шумилов… В четверг натянули баннер и на первую пятиэтажку на пути следования машин из аэропорта и с московской трассы. Первым встречать гостей города будет Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил СССР Иосиф Сталин. Его портрет высотой с пятиэтажный дом появился на бульваре одним из последних.

Напомним, как утверждает председатель городского совета ветеранов Волгограда Александр Струков, эта портретная галерея появилась здесь по инициативе местных ветеранов из Дзержинского района в честь предстоящего большого юбилея (19 ноября в городе пройдут мероприятия в честь 80-летия со дня контрнаступления под Сталинградом, а 2 февраля страна отметит 80-летие Сталинградской Победы).

Портреты появились на фасадах домов на всем протяжении бульвара по проспекту Жукова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы отнеслись к появлению этих портретов неоднозначно. Критику вызвало отсутствие в этом ряду героев Великой Отечественной войны маршала Еременко, который командовал Сталинградским фронтом, а также упоминания под портретом генерала Родимцева 13-й гвардейской стрелковой дивизии, которой он командовал. Другие считают, что отношение к Сталину в России до сих пор спорное и неоднозначное, и появление этого баннера следовало бы согласовать с горожанами.