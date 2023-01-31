Волгоград сияет огнями: фоторепортаж о подготовке к празднованию Сталинградской победы 2 февраля

Набережная переливается светом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград готовится к масштабному празднику в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, который будут отмечать 1 и 2 февраля 2023 года. По вечерам центр города-героя сияет разноцветными огнями – здесь идут репетиции светового шоу, настраивают оборудование для видеоинсталляций. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж и видео того, что увидят волгоградцы в праздничные дни.

На площади Павших Борцов горят алым пламенем огромные буквы – «Сталинград». На въездах в город уже заменили дорожные знаки, досрочно.

Площадь Павших Борцов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Аллея Героев переливается разноцветными огнями. Подсветку сделали в цветах наградной ленты. А на фасадах домов взмывают в небо стаи журавлей в память о погибших защитниках непокоренного Сталинграда.

Журавли на Аллее Героев. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Всюду будут крутить письма бойцов и хронику Сталинградской битвы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Здесь же настраивают оборудование для кинохроники, которую будут крутить прямо на фасадах. Жильцам домов в центре в ближайшие дни придется терпеть всю эту иллюминацию и свет в окнах.

Всюду будут крутить письма бойцов и хронику Сталинградской битвы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На Центральной набережной тоже настраивают оборудование для светового шоу. Таким это место волгоградцы еще не видели. Помимо минуты молчания и артиллерийского салюта вечером 2 февраля на нижней террасе обещают показать грандиозный пиротехнический музыкальный спектакль.

Набережную Волгограда такой еще не видели. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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