Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 6:28

Автобусы из Волжского в Волгоград изменили схему движения 1 и 2 февраля

У автобусов №123 и 146 временно стали другие конечные остановки
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцам 1 и 2 февраля приходится ездить в общественном транспорте по измененным маршрутам

Волгоградцам 1 и 2 февраля приходится ездить в общественном транспорте по измененным маршрутам

Фото: Эдуард Пальгунов

У маршрутов автобусов, которые следуют из Волжского в Волгоград, временно изменилась схема движения. 1 и 2 февраля у автобусов №123 и 146 и областном центре конечной остановкой стала площадь Ленина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в «Волжской автоколонне №1732».

Изменение конечных остановок у общественного транспорта связано с перекрытием дорог из-за празднования юбилея Сталинградской Победы. Многие улицы в центре Волгограда 1 и 2 февраля стали пешеходными. В праздничные дни общественный транспорт города начал работать в особом режиме с изменением некоторых конечных остановок.