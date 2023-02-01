Автобусы из Волжского в Волгоград изменили схему движения 1 и 2 февраля

Волгоградцам 1 и 2 февраля приходится ездить в общественном транспорте по измененным маршрутам Фото: Эдуард Пальгунов

У маршрутов автобусов, которые следуют из Волжского в Волгоград, временно изменилась схема движения. 1 и 2 февраля у автобусов №123 и 146 и областном центре конечной остановкой стала площадь Ленина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в «Волжской автоколонне №1732».

Изменение конечных остановок у общественного транспорта связано с перекрытием дорог из-за празднования юбилея Сталинградской Победы. Многие улицы в центре Волгограда 1 и 2 февраля стали пешеходными. В праздничные дни общественный транспорт города начал работать в особом режиме с изменением некоторых конечных остановок.