Будут ли выходные 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде, рассказал Бочаров

Волгоград-Сталинград готовится масштабно отметить праздник. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На встрече с советом ветеранов 24 января губернатор Андрей Бочаров рассказал, будут ли выходными 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде. Эти дни объявили выходными днями во всей Волгоградской области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

«По предложениям жителей Волгоградской области, по инициативе наших ветеранов и с учетом опыта проведения 75-летия Сталинградской Победы, принято решение объявить дни 1 и 2 февраля 2023 года выходными днями на всей территории Волгоградской области», - заявил Андрей Бочаров.

Как подчеркнул глава региона, дополнительные выходные в Волгоградской области в феврале 2023 года дадут возможность волгоградцам принять участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Сталинградской победы.

Правда, получат выходные 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде и области не все. Отдыхать в праздничные дни смогут бюджетники и чиновники регионального и муниципального уровня. Частные предприятия могут дать своим сотрудникам выходной по желанию. Работать будут и все те, у кого сменный график, и те, кто задействован в подготовке и проведении мероприятий.

Напомним, в программе мероприятий около 250 событий, в том числе зрелищное световое шоу, видеоисталляции, реконструкции, парад, салют и сразу 10 фейерверков в Волгограде.

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Выходные 1 и 2 февраля 2023 в Волгограде утвердили постановлением (текст документа, кто будет работать, кто будет отдыхать, что для этого нужно).

Полная программа мероприятий 1 и 2 февраля 2023 в Волгограде: парад, 10 салютов, реконструкции и световое шоу в честь 80-летия победы в Сталинградской битве (расписание).