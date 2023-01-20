Салют и фейерверк 2 февраля 2023 в Волгограде: когда начнется, где смотреть

Салюты и фейерверки прогремят в 10 местах одновременно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Салюты и фейерверки 2 февраля 2023 в Волгограде в день 80-летия победы в Сталинградской битве прогремят в каждом районе города-героя. Салют устроят в 10 местах одновременно. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, когда начнется и где смотреть праздничный салют в Волгограде.

Артиллерийский салют и фейерверк 2 февраля 2023 в Волгограде начнется в 21.00 на нижней террасе Центральной набережной. посмотреть его можно будет с любой точки набережной и ближайших домов, из-за Волги. Праздничные фейерверки в Центральном районе Волгограда 2 февраля 2023 начнутся одновременно в 21.00 в трех местах. посмотреть их можно будет также на Мамаевом кургане и возле музея-панорамы «Сталинградская битва».

В Красноармейском районе Волгограда салют и фейерверк 2 февраля 2023 начнется в 21.00 на бульваре Энгельса.

В Кировском 2 февраля 2023 в Волгограде салют прогремит в 21.00 в сквере Доблести и Славы.

Фейерверк в Советском районе Волгограда 2 февраля 2023 начнется в 21.00 на площади перед ДК района на Даугавской.

Салют в Ворошиловском районе 2 февраля 2023 будет в 21.00 на площади Советской.

В Дзержинском районе Волгограда 2 февраля 2023 посмотреть салют можно будет в 21.00 в парке Героев-летчиков.

В Краснооктябрьском районе салют 2 февраля 2023 устроят в 21.00 у Царицынской оперы.

В Тракторозаводском районе Волгограда 2 февраля 2023 в 21.00 фейерверк начнется на площади Дзержинского.

Так что даже если большинству волгоградцев не дадут областные выходные 1 и 2 февраля 2023 года, они смогут присоединиться к празднику.

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