В центре Волгограда монтируют оборудование для светового шоу

Волгоград готовится к празднику. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде продолжается подготовка к празднованию 80-летия Сталинградской Победы, одной главных фишек которого станут световое шоу и видеоинсталляции масштабного историко-патриотического проекта «Мост Памяти». Сейчас в центре строят трибуны и монтируют конструкции для светового оборудования. За две недели до праздника корреспонденты сайта volgograd.kp.ru прогулялись по центру и посмотрели, как Волгоград готовится к торжеству.

Мемориал тоже спешно доделывают к празднику. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На площади Павших Борцов уже обрели форму трибуны, на которых будут располагаться приглашенные на военный парад гости, ветераны и чиновники с депутатами. Здесь же установят большие экраны.

На пощади монтируют трибуны для парада. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Аллею Героев спешно приводят в порядок. Здесь еще не завершили реконструкцию, которую планировали закончить к Новому году. На пешеходных дорожках установили красивые фонари и лавочки.

Аллею спешно приводят в порядок. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вот только плитку уложили кое-как, она гуляет и косит. Так что всем, кто придет на аллею 1 и 2 февраля посмотреть световое шоу, придется смотреть и под ноги, чтобы не покалечиться.

Лавочки красивые, а вот новая плитка уложена отвратительно и опасна для пешеходов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рботы идут везде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На Аллее Героев уже начали монтировать конструкции для светового шоу, которое будут показывать с 8 утра до полуночи в течение двух праздничных дней – 1 и 2 февраля 2023 года, которые в Волгоградской области хотят объявить нерабочими. Стены домов на аллее превратятся в огромные видеоэкраны. На фасады спроецируют летящих журавлей, а на угловых домах покажут хронику боев. Саму Аллею Героев в эти дни будут подсвечивать в цветах ленты медали «За оборону Сталинграда».

На Аллею Героев завезли конструкции для светового оборудования. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На Аллее Героев готовятся к световому шоу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Работы идут на всем протяжении. Фото: Екатерина СИМОХИНА

3D-инсталляции и световые лучи Моста памяти объединят 1 и февраля 2023 года Мамаев курган, музей-панораму «Сталинградская битва» с расположенными рядом с ней руинами мельницы и Домом Павлова, вокзал Волгоград-1 и Аллею Героев. Сейчас во всех этих местах монтируют необходимое оборудование.

Все дома на аллее станут экранами. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Мы приступаем к монтажным работам в разных частях города и просим понимания горожан за возможные временные неудобства, мы делаем все это для вас, для гостей города и во имя памяти о золотых страницах истории нашего Отечества и славных героических защитниках Сталинграда, - обратились к горожанам организаторы проекта «Мост Памяти».

Баннеры ко 2 февраля уже повесили, а елки еще не убрали. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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