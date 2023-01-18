В параде 2 февраля 2023 в Волгограде задействуют 1300 человек

Юбилей Сталинградской Победы все-таки отметят военным парадом Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 2 февраля все-таки состоится военный парад, посвященный 80-летнему юбилею победы в Сталинградской битве. Сейчас участники шествия проводят репетиции. Парад 2 февраля 2023 в Волгограде пройдет на площади Павших Борцов.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, парад 2 февраля 2023 в Волгограде откроет рота почетного караула. В торжественном марше пройдут военнослужащие соединений и частей Волгоградского территориального гарнизона. Также в параде примут участие курсанты академии МВД, росгвардейцы, сотрудники МЧС и ФСИН, юнармейцы, воспитанники кадетских корпусов и молодежных военно-патриотических движений. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники полиции в парадных расчетах будут одеты в форму сотрудников НКВД и пройдут под знаменем 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Всего в шествии примут участие 1200-1300 человек.

Участники парада проводят тренировки. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В преддверии шествия его участники проводят тренировки. Одна из них состоялась сегодня. Генеральная репетиция парада 2 февраля 2023 в Волгограде на площади Павших Борцов состоятся 29 и 31 января.

Отметим, ранее ходили слухи, что военного парада в честь 80-летия Сталинградской Победы не будет. Однако накануне на площади Павших Борцов начали монтировать трибуны. Мэрия сообщала, что для подготовки и проведения мероприятий в честь 2 февраля на 3 недели перекроет движение на площади Павших Борцов.