Под Волгоградом неизвестный открыл стрельбу по подросткам возле школы

К месту происшествия были направлены несколько машин скорой помощи Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 8 июня, в городе Волжский Волгоградской области обстреляли двух подростков. ЧП произошло недалеко от школы №15 в поселке Краснооктябрьский. В полицию позвонила завуч общеобразовательного учреждения. Как рассказали "КП-Волгоград" в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов предположительно из пневматического оружия по двум подросткам на пересечении улиц Энтузиастов и Калинина в поселке Краснооктябрьский. После этого стрелок скрылся. Сейчас его ищет полиция.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, приняты меры по розыску скрывшегося, - отметили в региональном Главке МВД.

Пострадали два школьника 2005 и 2006 годов рождения. Получив травмы, они обратились в школу №15, которая находится рядом с тем местом, где были произведены выстрелы. Туда были направлены две машины скорой помощи. На месте пострадавшим оказали помощь.

- Один из подростков направлен на автомобиле СМП в травмпункт больницы №1 имени Фишера, второй также на автомобиле СМП в сопровождении полицейских отправился на место происшествия, далее - в травмпункт, - рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Состояние подростков не вызывает опасения, их жизни ничего не угрожает. При этом известно, что у одного мальчика были зафиксированы повреждения мягких тканей голени, у второго - предплечья.

После происшествия проверку организовала прокуратура Волгоградской области.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Напомним, это не первый случай стрельбы в Волгоградской области за последний месяц. 4 июня на Центральной набережной Волгограда после словесного конфликта мужчина сначала выстрелил из травмата, а затем ударил ножом 47-летнего местного жителя. Преступнику удалось скрыться. Однако полиция все же его нашла. Стрелком оказался 33-летний рецидивист. Раненного увезли в больницу, а одним из первых, кто помог ему, оказался главврач волгоградской скорой Олег Ярыгин. Он рассказал "КП-Волгоград", как врачи и волгоградцы спасали волгоградца. А ранним утром 22 мая стрельба произошла у развлекательного центра «Европа Сити Молл» в центре города. К ней также привел словесный конфликт. Мужчина ранил из огнестрельного оружия трех человек. Полицейским понадобилось около суток, чтобы поймать преступника.