Полиция задержала рецидивиста, устроившего стрельбу в центре Волгограда

Полицейские Волгограда задержали 33-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в стрельбе и поножовщине на улице Чуйкова. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские Волгограда задержали 33-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в стрельбе и поножовщине на улице Чуйкова. Именно он около 22:30 часов 4 июня в ходе конфликта с 47-летним волгоградцем открыл огонь из травматического пистолета. Однако оппонент выбил оружие из рук преступника. После этого в ход пошел нож. В итоге агрессор ранил мужчину и скрылся. Потерпевшего доставили в больницу, а главный врач Клинической станции скорой медицинской помощи Олег Ярыгин рассказал КП-Волгоград«, как врачи спасали пациента.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по нескольким тяжким эпизодам: за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконные оборот наркотиков и оружия.

- В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции. Устанавливаются все обстоятельства, - уточнили в Главке.