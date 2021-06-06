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Происшествия6 июня 2021 20:04

Полиция задержала рецидивиста, устроившего стрельбу в центре Волгограда

Напомним, мужчина выстрелил из травмата, а затем ранил ножом спорившего с ним незнакомца
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Полицейские Волгограда задержали 33-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в стрельбе и поножовщине на улице Чуйкова.

Полицейские Волгограда задержали 33-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в стрельбе и поножовщине на улице Чуйкова.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские Волгограда задержали 33-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в стрельбе и поножовщине на улице Чуйкова. Именно он около 22:30 часов 4 июня в ходе конфликта с 47-летним волгоградцем открыл огонь из травматического пистолета. Однако оппонент выбил оружие из рук преступника. После этого в ход пошел нож. В итоге агрессор ранил мужчину и скрылся. Потерпевшего доставили в больницу, а главный врач Клинической станции скорой медицинской помощи Олег Ярыгин рассказал КП-Волгоград«, как врачи спасали пациента.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по нескольким тяжким эпизодам: за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконные оборот наркотиков и оружия.

- В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции. Устанавливаются все обстоятельства, - уточнили в Главке.