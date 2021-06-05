В центре Волгограда неизвестный открыл стрельбу и напал с ножом на мужчину

Полиция ищет стрелка с ножом Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне вечером, 4 июня, в центре Волгограда конфликт двух мужчин перерос в стрельбу и поножовщину. Происшествие случилось около 22.30 у здания музыкального театра на улице Чуйкова, 4. Двое мужчин что-то не поделили. Между ними завязался словесный конфликт. Однако договориться им не удалось. Тогда один из противников достал травматический пистолет и выстрелил в 47-летнего волгоградца, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

- Волгоградец выбил у первого мужчины пистолет, но тот достал нож, - добавили в региональном Главке МВД.

Нападавший нанес неприятелю резаную рану предплечья и убежал. Сейчас полиция ищет преступника.

- Принимаются меры по задержанию скрывшегося. По факту получения травм проводится процессуальная проверка, - подчеркнули в Главном управлении МВД по региону.

Скорая помощь увезла его в больницу пострадавшего 47-летнего волгоградца. К счастью, раны оказались несерьезными. Известно, что они не представляют угрозы для жизни.

Напомним, это не первый случай конфликта со стрельбой в Волгограде за последний месяц. В ночь на 22 мая во время конфликта были ранены 3 человека также в Центральном районе города. Полиция задержала стрелка.