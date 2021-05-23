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Происшествия23 мая 2021 9:44

Волгоградец открыл стрельбу у «Европы Сити Молл»: трое мужчин ранены

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства инцидента
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Трое мужчин в больнице.

Трое мужчин в больнице.

Фото: Юлия Данильченко

Около 4 утра 22 мая в Центральном районе Волгограда у торгово-развлекательного центра «Европа Сити Молл» неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям и скрылся. Поисками стрелка занимается полиция. Известно, что агрессор вступил в словесный конфликт с компанией отдыхающих. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, мужчина достал оружие и ранил трех человек.

- Около «Европы» неустановленное лицо причинило телесные повреждения троим местным жителям, их госпитализировали. Проводится проверка, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По предварительной информации, пострадавшие получили огнестрельные ранения. Подробности уточняются.

Криминал