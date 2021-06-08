Прокуратура Волгоградской области проводит проверку после стрельбы по подросткам возле школы

Прокуратура Волгоградской области проводит проверку после ранения двух подростков в Волжском. Мальчики 2005 и 2006 годов рождения получили телесные повреждения на пересечении улиц Энтузиастов и Калинина в поселке Краснооктябрьский рядом со школой №15. Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, на место происшествия выехал прокурор города Волжский Петр Забродин.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - отметили в надзорном органе.

Напомним, утром 8 июня, неизвестный открыл стрельбу по двум школьникам в поселке Краснооктябрьский города Волжский. Раненные мальчики дошли до школы №15, завуч которой вызвала полицию. Также на место происшествия прибыли машины скорой помощи. Медики увезли подростков в больницу. У одного из них рана голени, у второго - предплечья. Угрозы их жизни нет. А стрелка продолжает искать полиция.