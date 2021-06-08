Стреляли из винтовки и снимали на телефон: школьники под Волгоградом ранили друг друга сами

Полицейские проводят проверку по факту ложного вызова Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские установили обстоятельства получения ранений двумя подростками в Волжском. Оказывается, они подстрелили друг друга сами. А никакого постороннего преступника не было. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, ранее изложенная информация о нападении на школьников неизвестного мужчины с пневматическим оружием не соответствует действительности. Ребята сами баловались, отчего и пострадали.

- Травмы – ранения голени и предплечья - получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведенных ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона, - отметили в региональном Главке МВД.

Подростки не смогли объяснить, зачем они придумали историю с нападением на них. Все, как есть, школьники рассказали на больничной койке в беседе с полицейскими. Один из мальчишек ранил друга и предложил ему выстрелить в ответ.

- Я обработал ему руку. Потом ему стало плохо. Я спросил: «Тебе нормально?». Он ответил: «Не очень». Я сказал ему: «Стреляй в меня, чтобы тебе не было обидно». Потом мы пошли в школу. Мне надо было на репетицию, а ему закрывать долги. Мой классный руководитель спросил, что случилось. Мы зачем-то решили наврать и придумали историю про неизвестного человека, про несуществующий образ, - рассказал полицейским один из пострадавших.

До того, как стало известно, что никакого преступника не существует, проверку по факту нападения на подростков организовала прокуратура. В обстоятельствах происшествия разбирались и следователи.

- Несовершеннолетние признались следователям и полицейским, что дома играли с пневматическим оружием, стреляя друг в друга резиновыми шариками, в подтверждение продемонстрировав видеозапись в мобильном устройстве, на которой запечатлен момент причинения телесных повреждений. Причины и мотивы, по которым они обратились в школу и сообщили о нападении, подростки пояснить затруднились, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Напомним, утром 8 июня в поселке Краснооктябрьский Волжского ранения получили двое подростков 2005 и 2006 годов рождения. Они добежали до школы №15, завуч которой вызвала полицию и скорую помощь. Мальчишек госпитализировали, а десятки патрулей и нарядов полиции бросились на поиск преступника. Школьники рассказали, что в них стрелял неизвестный мужчина из пневматики. Однако оказалось, что это была выдумка ребят.

- В настоящее время с несовершеннолетними работают полицейские. Устанавливаются мотивы их поступка, - добавили в региональном Главке МВД.

Известно, что ранее подростки в поле зрения полиции не попадали, на специализированных учетах не состояли. По факту заведомо ложного вызова специализированных служб проводится проверка.