В Волгограде задержали ранившего трех человек стрелка: им оказался инструктор X-Fit

Неадекватный мужчина ранил трех человек из травмата и скрылся. Его поймали через сутки. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

23 мая в Волгограде задержали 25-летнего стрелка, открывшего огонь из травматического пистолета у торгово-развлекательного центра «Европа Сити Молл». Молодой человек работает инструктором в популярном среди волгоградцев фитнес-клубе X-Fit.

- Сотрудниками ОП-4 установлен и задержан житель Краснооктябрьского района. В содеянном сознался, стрелял из травматического пистолета, из-за конфликта в баре, - - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Напомним, конфликт произошел около четырех утра 22 мая в Центральном районе: у здания ТРК тогда еще неизвестный мужчина открыл стрельбу по незнакомцам. Случилось это после ссоры между отдыхавшими компаниями. Мужчины сначала пытались поговорить, но ситуация вышла из-под контроля. Подозреваемый достал травмат и попал в трех человек. Их госпитализировали в больницы. После инцидента инструктор скрылся.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.