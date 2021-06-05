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Происшествия5 июня 2021 16:47

«Человек истекал кровью»: раненного на Центральной набережной волгоградца спас главврач скорой помощи

Олег Ярыгин отметил, что любой врач на его месте сделал бы тоже самое
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Олег Ярыгин помог раненному волгоградцу и передал его бригаде "скорой". Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области.

Олег Ярыгин помог раненному волгоградцу и передал его бригаде "скорой". Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области.

Накануне вечером, 4 июня, в центре Волгограда пострадал 47-летний мужчина. На него напал неизвестный, который сначала выстрелил в волгоградца, а затем ударил ножом. Пострадавший упал на землю, истекая кровью. Одним из первых, кто бросился к нему на помощь, был главный врач Клинической станции скорой медицинской помощи Олег Ярыгин. Он прогуливался по Центральной набережной города. Вдруг врач увидел, что в окружении толпы лежит мужчина. Олег Ярыгин рассказал «КП-Волгоград», что пройти мимо он не мог.

- Самой ситуации я не видел. Сказали, что человек истекает кровью. Я подошел. Кровотечение было серьезным. Хорошо, что все быстро сориентировались, кто оказался рядом с происшествием. Уже в это время было много полицейских, а пострадавшего кто-то перебинтовывал. Я осмотрел его и наложил жгут. Еще созвонился со старшим врачом больницы. Объяснил, что ситуация экстренная, и нужна бригада скорой помощи, - рассказал Олег Ярыгин.

По словам главврача, машина скорой помощи прибыла на место происшествия за 5 минут. Олег Ярыгин отметил, что не считает свой поступок героическим. Он сделал то, что должен был сделать каждый врач.

- Любой доктор на моем месте сделал бы тоже самое. Здесь нет ничего сверхъестественного. Это долг каждого врача. А по-настоящему спасали пострадавшего врачи 25-й больницы. Слава хирургам учреждения, - добавил главный врач Клинической станции скорой медицинской помощи.

Напомним, вечером 4 июня на Центральной набережной Волгограда у музыкального театра произошел словесный конфликт между двумя мужчинами. Во время выяснений отношений один из них достал травматический пистолет и выстрелил. Оппонент сумел выбить оружие из рук стрелка. Только у нападавшего с собой был еще и нож, которым он ранил 47-летнего мужчину. После этого преступник бросился бежать. Пока его не нашли.

- Принимаются меры по задержанию скрывшегося. По факту получения травм проводится процессуальная проверка, - рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

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