Медики борются за жизнь девяти девочек из Волгограда, попавших в ДТП на Ставрополье

В жуткую аварию на Ставрополье попала детская баскетбольная команда из Волгограда. Фото очевидцев.

В больницы с места ДТП в Ставропольском крае увезли 9 волгоградских детей, которые оказались в микроавтобусе, попавшем на трассе под КАМАЗ. По оперативным данным ставропольских медиков, четыре девочки из Волгограда, погибли на месте. Еще один ребенок скончался на руках у врачей, которые прибыли к месту аварии. За жизни остальных сейчас борются.

Двое детей в очень тяжелом состоянии. Их сейчас экстренно эвакуируют в травмоцентр первого уровня, расположенный в Ставрополе. Еще четыре ребенка в состоянии средней тяжести, их увезли в детскую краевую больницу.

Три школьницы из детской волгоградской баскетбольной команды получают медицинскую помощь в Грачевской районной больнице – ближайшей к месту ДТП. Две из них находятся в тяжелом состоянии, им им проводится противошоковая терапия, после чего их транспортируют в краевые медучреждения. Одна девочка в состоянии средней степени тяжести.

- Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, - сообщает ставропольский облздрав. На месте ДТП работают 12 бригад скорой помощи, в том числе 4 реанимационных, две консультативных – из детской и взрослой краевых больниц. Ситуация на контроле.

За медицинской помощью обратились также трое взрослых, которые ехали в пострадавшем микроавтобусе.

Напомним, в микроавтобусе, который столкнулся с грузовиком на трассе Астрахань-Ставрополь, ехала детская баскетбольная команда из Волгограда. В смертельной аварии чудом выжила и не получила травм только одна девочка.

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