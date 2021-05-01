«Будем наблюдаться у врачей»: одна из пострадавших в ДТП на Ставрополье девочек возвращается в Волгоград

Девочки-баскетболистки дружили. Это фото они сделали за полчаса до трагедии.

Родители пострадавших в смертельном ДТП в Ставропольском крае детей из баскетбольной команды СШОР №2 Волгограда сейчас рядом со своими девочками. Кто-то поехал на своих машинах, для остальных организовали автобус. Состояние троих детей вызывает серьезные опасения у медиков, остальные в стабильном состоянии. Софья К. - единственная, кто не пострадал в этой жуткой аварии. Она уже на пути домой в Волгоград, где будет находиться под наблюдением врачей.

- Дочь уже забрали. Она в порядке, но переживает, конечно. Выехали из Ставрополя, едем домой, в Волгоград, в нашу 7-ю больницу. У нее нет внешних травм, но могут быть внутренние. Нужно наблюдаться у врачей, - пояснила мама девочки Светлана.

К тому времени, когда родители приехали за дочерью, Соня оставалась одна в ближайшей к месту смертельного ДТП районной больнице. Всех остальных девочек из баскетбольной команды уже перевели в стационары Ставрополя. К медикам на подмогу приехали врачи из Волгограда и Москвы. Семерых пострадавших - 6 детей и 1 взрослого - эвакуируют в Москву. Их доставят самолетом МЧС в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко.

А в Волгограде оплакивают пятерых детей, погибших в страшном ДТП в Ставропольском крае. К ФОКу, где занимались баскетболистки, несут игрушки и цветы. 3 мая в Волгоградской области объявили траур. В этот день родители начнут хоронить своих дочерей. Все расходы на себя возьмут власти региона.

Напомним, микроавтобус, в котором ехала в Черкесск баскетбольная команда из Волгограда, раздавила упавшая на него фура. Погибли 5 человек, травмы получили еще 13 человек. Последние новости о ДТП в Ставропольском крае с детьми из баскетбольной команды Волгограда на сегодня здесь.

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