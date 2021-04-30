Баскетбольная команда, попавшая в ДТП на Ставрополье, не уведомляла Волгоградскую федерацию о поездке на турнир

Фото предоставлено очевидцами

Баскетбольная команда Спортивной школы олимпийского резерва №2 Волгограда, которая попала в жуткое ДТП на Ставрополье, отправилась на турнир без разрешения. Турнир, который должен состояться в Черкесске, не входит в календарь российских соревнований. Ни организаторы, ни школа не направляли документы о состязаниях среди девочек в региональную федерацию. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградской областной федерации баскетбола.

- Команда отправилась на турнир без разрешения. Положение о турнире ни в федерацию, ни в областной, ни в городской комитеты спорта от организаторов не поступало. Разрешение команде на выезд также никто не давал. И Спортивная школа олимпийского резерва №2 не уведомила федерацию баскетбола Волгоградской области, что отправляется в Черкесск, - прокомментировали в региональной федерации баскетбола.

Напомним, смертельное ДТП произошло сегодня, 30 апреля, в Ставропольском крае. Фура после столкновения с легковушкой буквально рухнула на микроавтобус, в котором на соревнования в Черкесск ехала детская баскетбольная команда из Волгограда. В микроавтобусе было 18 человек. Пять девочек погибли на месте аварии. Кроме детей в салоне находились трое взрослых сопровождающих и водитель, все они живы. Но у пострадавших разная степень тяжести травм. За жизнь девяти девочек борются медики Ставрополья.

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