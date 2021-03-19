Пять лучших матчей «Ротора» под началом Александра Хацкевича

Какие матчи "Ротора" запомнились при Александре Хацкевиче Фото: Екатерина СИМОХИНА

19 марта новость об увольнении Александра Хацкевича с поста главного тренера «Ротора» стала настоящим громом. Хотя небо не было ясным. Руководство клуба решилось на кардинальные меры. Сине-голубые занимают 13-е место Российской премьер-лиге. Это зона стыковых матчей. А от спасительной 12-й строчки, которая дает гарантию сохранения прописки в элитном дивизионе, волгоградцев отделяет уже 8 очков. У «Ротора» трехматчевая безвыигрышная серия. А встреча 23-го тура РПЛ с «Ростовом» обернулось фиаско – поражение 0:4. Сине-голубым нужны были хорошие игры. Ранее они были. «КП» вспоминает 5 лучших матчей «Ротора» под руководством Александра Хацкевича.

ДИНАМО – РОТОР – 0:0. 2-Й ТУР РПЛ.

Александр Хацкевич провел у руля «Ротора» больше года. Он стал главным тренером в декабре 2019-го. Однако с командой провел не так много официальных матчей – всего 24 (с учетом ФНЛ, РПЛ и Кубка России). И не все лучшие игры стали победными. Но они не менее ценные. Старт сезона Российской премьер-лиги. «Ротор» едет в гости к московскому «Динамо». За поражением? Не тут-то было! Волгоградцы в дебюте игры выстояли после натиска хозяев, а затем сами побежали в атаку. Троица Султонов-Пискунов-Муллин организовала опаснейший момент. И каким-то чудом голкипер столичной команды Шунин отбил удар Камиля. А затем настал черед угрожать Султонову. Снова спас вратарь. Большую часть времени подопечные Александра Хацкевича, конечно, оборонялись. Все-таки была скомканная предсезонка из-за коронавируса, приглашение новичков впопыхах. В запасе у «Ротора» в Москве были всего 5 футболистов, в том числе вратарь. Зато Алейник мог во втором тайме забить гол со штрафного – мяч пролетел в сантиметрах от ворот. Спасалась и оборона сине-голубых. Потому что «Динамо» в матче с дебютантом РПЛ терять очки не собиралось. Но счет так и не был открыт – 0:0. Дружина Александа Хацкевича выдержала и добыла первое очко после возвращения «Ротора» в элитный дивизион.

ШИННИК – РОТОР – 0:1. 27-Й ТУР ФНЛ.

Фото: ФК "Шинник"

Середина марта 2020 года. Коронавирус только начинает распространяться. Но даже тогда никто не думал, до чего доведет пандемия. Например, до длительного прекращения футбола. И 27-й тур первенства ФНЛ сезона 2019/2020 точно не планировался как последний. Но таковым стал. «Ротор» гостил в Подмосковье у ярославского «Шинника», который в родном городе не мог играть из-за плохого состояния поля. «Ротор» вместе с «Химками» мчались в РПЛ. И это была только вторая официальная игра Александра Хацкевича у руля волгоградцев. Да, матч сине-голубых с «Шинником» не получился зрелищным. Ярославцы даже чаще атаковали. Но главнее то, кто забивает. И забил «Ротор». Да еще и гол получился очень красивым. Ткачук ускорился по левому флангу, сделал подачу в штрафную, где на опережении защитника сыграл Муллин. Нападающий в касание переправил мяч в ворота. В итоге 1:0. А затем сезон был остановлен, а потом и завершен. «Ротор» стал победителем ФНЛ, а гол Муллина – золотым.

АРСЕНАЛ – РОТОР – 1:1. 14-Й ТУР РПЛ.

Еще один матч, который не стал победным для «Ротора». Но Александра Хацкевич может занести его в актив, учитывая, как складывалась игра. Уже почти экватор сезона. Волгоградцы набирают очки только на выезде. Да и то благодаря ничейным результатам. Но хоть так. Уже на 5-й минуте «Арсенал» забил мяч после чудовищной ошибки Чондрича, который буквально подарил мяч Панченко. 0:1. Затем гости оживились, побежали вперед. Фламарион встряхнул партнеров, создав хороший момент. Но спас туляков вратарь. Затем уже Понсе угрожал. А Давиташвили кружил головы соперникам своим дриблингом. Только «Ротор» не забивал и остался еще вдесятером в концовке первого тайма. Вторую желтую получил Байрыев. Показал красную карточку главный арбитр Станислав Васильев и ассистенту Хацкевича Максиму Шацких за разговоры. Но даже в меньшинстве волгоградцы старались отыграться. Во второй половине они продолжили атаковать и получили награду за свои старания. Кожемякин сделал подачу с правого фланга в штрафную соперников, где из-за спин игроков «Арсенала» вылетел Степанов и поразил цель. 1:1. В концовке сине-голубые, конечно, больше оборонялись. Но все же смогли в меньшинстве зацепиться за набранное очко.

РОТОР – УФА – 1:0. 18-Й ТУР РПЛ.

Гол Муллина "Уфе" получился эффектным. Фото: СК "Ротор".

Шел уже второй круг РПЛ. А в Волгограде «Ротор» все никак не мог победить. Болельщики заждались и даже уже стали разочаровываться. Команда была на дне турнирной таблице. Но первый домашний успех в РПЛ все же состоялся. Пришелся он на матч с конкурентом – с «Уфой». И получился скандальным. Дуэль аутсайдеров не впечатляла. Было много борьбы, мало моментов. Настоящий зимний российский футбол, а было уже 12 декабря. И все шло к нулевой ничьей. Только во втором тайме разошелся главный арбитр Василий Казарцев, который стал налево и направо раздавать желтые карточки. На двоих команды получили 14 «горчичников», а у уфимцев было и удаление. А еще гости не получили право на пенальти за игру рукой Микелтадзе в своей штрафной. Казарцев смотрел несколько раз повтор момента. Но нарушения не увидел. Конечно, уфимцы категорически были не согласны с решением рефери. А в концовке «Ротор» сумел дожать оппонентов, которые играли в меньшинстве. Макаров вырезал подачу с правого фланга, а в штрафной Муллин опередил защитника и головой послал мяч в сетку. Победа «Ротора» со счетом 1:0. А голы в успешных матчах Хацкевича как под копирку: подача с фланга – гол.

ЛОКОМОТИВ – РОТОР – 1:2. 12-Й ТУР РПЛ.

Волгоградский десант болельщиков веселился после победы над "Локомотивом"

И, конечно, самый запоминающийся матч «Ротора» при Александре Хацкевиче прошел в 12-м туре РПЛ. Игра против «Локомотива», в которой ждали уверенный успех красно-зеленых. Несколькими днями ранее сине-голубые были разгромлены «Крыльями Советов» в Кубке России со счетом 0:3. Москвичи же были в трех очках от первого места. Встреча началась с атак «Локомотива», гостям пришлось серьезно постараться, чтобы оставить ворота в неприкосновенности. Мурило опасно бил после углового, Чондрич спас. А затем защитник хозяев привез пенальти в свои ворота, сбив Фламариона. Шанс для «Ротора»! Но сам пострадавший не смог переиграть с точки Гилерме. Правда, мяч снова отлетел к Джовино, и тут бразилец уже был точен. «Локомотив» получил ушат холодной воды. Москвичи еще больше активизировались в атаке и через 10 минут отыгрались. Рыбчинский забил из убойной позиции. Во втором тайме территориальное преимущество хозяев было подавляющим. Цифры владения мячом достигали 80% против 20%. Волгоградцы уповали на контратаки. И одна из них закончилась сумасшедшим ударом Понсе – гол. И тут начался огонь. Страсти кипели, эмоции бушевали. «Локомотив» заработал пенальти. Миранчук с точки попал в штангу, а затем добил мяч в ворота. Но гол не был засчитан. Антон не имел права касаться мяча после попадания в каркас. Затем после просмотра VAR отменили гол Кожемякина, а буквально в следующей атаке с нарушением забил Крыховяк. Тоже вмешались видеоарбитры. Команды переиграли больше девяти минут добавленного времени. Красную получил Крыховяк. А счет не изменился. 2:1 – первая победа «Ротора» после возвращения в РПЛ. Команда Александра Хацкевича ликовала.