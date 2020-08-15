«Ротор» сыграл вничью с «Динамо»

Фото: пресс-служба СК "Ротор"

«Динамо» во все времена было неудобным соперником для «Ротора». В 90-е годы волгоградцы конкурировали не только со «Спартаком», но и с бело-голубым клубом тоже. В личных встречах уверенное преимущество «Динамо». У москвичей над «Ротором» было 14 побед, волгоградцы выиграли только 6 раз. У болельщиков до сих пор в памяти и финал Кубка России 1995 года. 0:0 после 120 минут игры, а в серии пенальти удача была на стороне столичных футболистов. Но сейчас уже совсем другая история. Матч 2-го тура РПЛ для «Динамо» был первым домашним для него в новом сезоне. У «Ротора» - дебютный выезд после выхода из Футбольной национальной лиги. Явным фаворитом встречи были подопечные Кирилла Новикова. Это не удивительно. Но не имена играют в футбол. И порядок может побить класс. И "Ротор" стал крепким орешком для представителя России в еврокубках.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

«Динамо» постаралось начать матч по-хозяйски, оправдывая статус фаворита. Москвичи шли вперед и прессингом давили на соперников. Волгоградцам какое-то время даже не удавалось с мячом добраться до центра поля. Только сами динамовцы из своего давления не могли что-то опасное организовать у ворот Довбни. Более того, «Ротор» освоился на чужом поле и стал создавать контратаки. Тем более, хозяева давали возможности для контригры, теряя мяч в простых ситуациях. Перехват Султонова в центре поля, пас на Пискунова. А Антон, который в отсутствии в стартовом составе Байрыева, примерил капитанскую повязку, вывел на ударную позицию Муллина. И каким-то чудом Камиль не сумел забить гол, хотя удар был мощным. По-настоящему спас «Динамо» вратарь команды Шунин. Через считанные минуты мог забивать уже Султонов. Правда, довести до удара дело не удалось. Все тот же Шунин сократил дистанцию до полузащитника «Ротора» и не позволил тому пробить. А оба футболиста в столкновении получили повреждения. Хорошо, что не серьезные. Султонов и Шунин продолжили игру.

По владению мячом преимущество было на стороне «Динамо». Но в атаке подопечные Новикова были какими-то безыдейными. По-настоящему опасный момент у москвичей был один – после стандартного положения. Гогуа нарушил правила на Игбуне в 25 метрах от своих ворот. И хороший удар со штрафного нанес Шиманьски, закрутив мяч в верхний угол ворот. Довбня до игрового снаряда не дотягивался. К счастью гостей, мяч угодил в перекладину. На этом моменты закончились. Борьба, фолы и частое перекатывание мяча в исполнении футболистов «Динамо». «Ротор» держал оборону. И так соперники дошли до перерыва при нулях на табло.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Игра «Динамо» его наставника Новикова не устраивала. Сразу после перерыва на замену вышел Филипп, который сменил Игбуна. И сразу же в штрафной «Ротора» начался пожар. Москвичи давили, а оборона волгоградцев трещала. Партнеры постоянно выводили на удар Шиманьски. Но забить поляку не удавалось. Довбня и защитники самоотверженно бросались под выстрелы. Но за «Ротор» было тревожно. Потому что динамовцы только добавляло в агрессии. Гол витал в воздухе. Только он не случился. Команда Александра Хацкевича пережила тяжелейшие 10 минут, а потом отодвинула мяч от своих владений. «Динамо» будто выложило все силы в этот отрезок матча. А «Ротор», который действовал в непривычной черной форме, шел вперед, создавал контратаки. Не было лишь последнего паса, чтобы вывести кого-то на ударную позицию. То ли смелости, то ли хладнокровья не хватало гостям. Хотя контратаки получались перспективными.

Самый опасный момент во втором тайме волгоградцы имели после штрафного удара. Алейник бил метров с 25. И мяч предательски пролетел в считанных сантиметрах от ворот. У «Динамо» шансов забить было все-таки больше. И Филипп угрожал почти в упор, и Карапузов, который появился по ходу второго тайма, и Комличенко. Но оборона сине-голубых держалась самоотверженно. Проблем добавляло то, что у Хацкевича почти не было моментов для ротации состава. В заявке было 5 запасных, 1 из них вратарь и 2 защитника. На поле вышел уже в концовке только Байрыев, чтобы укрепить тылы. Но было заметно, что у футболистов «Ротора» силы почти на исходе. Необязательные потери мяча, фолы и желтые карточки. Но главное, что волгоградцы все же сохранили свои ворота в неприкосновенности. И заставили московскую команду считаться с собой. Ничья 0:0. Первое набранное очко «Ротора» после возвращения в РПЛ.