Что произошло после матча Ротор – Ростов

Не все футболисты доиграли матч до конца. Всему виной травмы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Южное противостояние в Российской премьер-лиге выдалось эмоциональным. В 23-м туре «Ростов» разгромил «Ротор» в Волгограде со счетом 4:0. И пока команды переваривали в раздевалках результат, фанаты клубов устроили на «Волгоград Арене» нецензурную перепалку. Уж очень «любят» друг друга болельщики «Ротора» и «Ростова». Ну а потом взяли слово главные тренеры сине-голубых и желто-синих. «КП» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча Ротор - Ростов 17 марта.

После предыдущих матчей наставник «Ростова» Валерий Карпин был крайне недоволен, как арбитры судили его команду. Сегодня же рулевой дончан был немногословен в отношении рефери. Хотя спорные моменты, как оказалось, были. Например, в одном из эпизодов не зафиксировали игру рукой у защитника гостей Осипенко.

- Не могу прокомментировать ничего, - отметил Валерий Карпин. - От бровки ничего не было видно. VAR же просматривал этот эпизод. Если бы была рука, значит она была. На VAR либо увидели, либо нет. Хотя на VAR могут что-то увидеть и не увидеть.

Зато главный тренер «Ростова» прекрасно видел, как играла его команда. И их действия разочаровали наставника.

- По игре у меня остались большие вопросы. Особенно в первом тайме. Считаю, что это был худший тайм за последний год. В этом сезоне это точно худший был. Зато была реализация сегодня. То, чего не хватало тогда, когда играли намного лучше. Но не забивали.

Ну а из-за чего «Ростов» преобразился после перерыва? Повлияли рокировки игроков. Но не на игру, а только на результат.

- В хорошую сторону повлияли замены. Планировали уже в перерыве поменять трех футболистов. Так и сделали. Но замену Осипенко не планировали, из-за травмы пришлось поменять. Изменения благотворно повлияли на результат, хотя я не говорю, что на игру. Немного подуспокоились, подкорректировали в перерыве. Подсказали и напомнили, что нужно было делать.

Точно сегодня не было антифутбола, по словам Карпина, из-за состояния поля. На «Волгоград Арене» оно было более-менее.

- Сегодня поле было чуть-чуть получше. Погодные условия были другие. Не было ветра такого, огромного минуса. На поле чувствовалось градусов 13-14. И поле было помягче. Дождичек смягчил его чуть-чуть. Мяч плюс-минус катился. Так что сегодня было больше похоже на футбол. Не могу сказать, что условия были идеальными. Но что есть, то есть.

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич после матча припомнил возможный отказ «Ростова» играть в Волгограде. Из-за судейства. Об возможном ультиматуме несколько дней назад заявил бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко. Сегодня уже у волгоградцев есть поводы сокрушаться из-за решений арбитров.

- Начало хорошее, агрессивное, забили мяч. К сожалению, вмешался VAR. Нам надо посмотреть этот момент. Была бескомпромиссная игра. Напоминала она дерби, когда еще я был футболистом и уже тренером. Момент с назначением пенальти в наши ворота тоже неоднозначный. Потому что была игра рукой. Движение было целенаправленным. Тяжело, конечно, было в концовке пропускать. И самое тяжелое было именно успокоить ребят в том плане, что бы они не делали на поле, какое бы не было касание с соперником, единоборство, все трактовалось в первом тайме в одну сторону. Так как «Ростов» мы ультиматумы ставить не будем, что мы не будем ездить на игры. Может быть, это повлияло на судейство. Особенно в первом тайме. Еще ключевой момент во втором тайме, когда Кожемякин при счете 0:1 со стандарта не забил. И потом после технической ошибки мы получаем второй мяч. И два гола со стандартов. Здесь не хватило концентрации и внимания. Но по самоотдаче и по тому, как мы хотели играть, у меня претензий к ребятам нет, - подвел итог матча Александр Хацкевич.

Главный тренер волгоградцев отметил, что его подопечные не смогли принять то, какие решение принимались судейской бригадой.

- Ключевым стало то, что не удалось достучаться до ребят. Как сказать правильно и помягче… Не могу найти слов, потому что это ненормативная лексика, которая будет направлена в сторону судейства.

В первом тайме у «Ротора» была вынужденная замена. Давиташвили не смог продолжить встречу из-за травмы. Как оказалось, повреждение у него не новое. Зурико вообще мог не сыграть с «Ростовом».

- Было под большим вопросом участие Зурико в матче. Это еще длится с игры с «Химками», когда он получил достаточно серьезный удар по голеностопу. У него была большая гематома. Мы не планировали его сегодня в составе. Но он сказал, что берется играть. Только на уколах. Но даже это не позволило ему играть. Зурико создает много моментов для себя и для команды. Он такой футболист, который разгоняет атаку, может навести шороху в штрафной соперника. И даже перед заменой у него был прекрасный момент. Надо было его реализовывать. К сожалению, эта травма достаточно серьезная для нашей команды на сегодняшний момент.

После матчей 23-го тура в РПЛ наступит пауза из-за игр сборных. Возобновится лига в начале апреля. После нескольких выходных «Ротор» будет тренироваться в Подмосковье.

- 22 марта мы собираемся в Кратово. И там будет готовиться к матчу с «Локомотивом», - рассказал Александр Хацкевич.

Есть у «Ротора» футболисты, которые отправятся в расположение своих сборных. Но речь не про Данила Степанова. Молодой футболист находится в обойме молодежной сборной России. Только, к сожалению, защитник не получил вызов на молодежный чемпионат Европы. По словам Александра Хацкевича, Данил очень расстроился. Также наставник сине-голубых рассказал, почему Степанов потерял место в стартовом составе «Ротора».

- К Данилу Степанову нет никаких претензий. Парень – молодец, работает. Он очень тяжело перенес невызов в сборную. Но я с ним поговорил. Он еще подходит на следующий созыв молодежной сборной. У него все впереди. Сейчас, когда такое качество полей, больше силовой и верховой борьбы, Дима Шомко больше подходит для этого. Мы не отказываемся от своего футбола. Но сейчас он больше вертикальный, хотя мы в такой не играли. Но качество полей не позволяет, чтобы Степанов играл. Хотя я ему сказал, что Шомко уезжает в сборную Казахстана, 31 марта у него игра, а 3 апреля у нас матч с «Локомотивом», и чтобы Степанов готовился.