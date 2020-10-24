Фото: ФК "Локомотив"

В 12-м туре Российской премьер-лиги в Москве «Локомотив» принимал «Ротор» - команды с разных этажей турнирной таблицы. Столичный коллектив ведет борьбу за медали, волгоградцы безрадостно плетутся на последнем месте без единой победы. На неделе у обоих клубов были матчи в других турнирах. «Локомотив» в Австрии играл в Лиге чемпионов с «Зальцбургом», с которым поделил очки, ничья 2:2. У «Ротора» безвыигрышная серия переместилась на Кубок России. Сине-голубые были биты в Самаре «Крыльями Советов» со счетом 3:0. Для «железнодорожников» в РПЛ игра с волгоградцами третья подряд с командами, которые идут внизу турнирной таблицы. До этого были победы с минимальным преимуществом над «Химками» и «Уфой». Но с «Ротором» москвичам пришлось тяжело. Волгоградцы выиграли впервые в сезоне, впервые за 16 лет в высшем дивизионе.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Понятно, что «Локомотив» с «Ротором» старался играть с позиции силы. В дебюте встречи москвичи заработали несколько угловых. Один из них едва не закончился голом Мурило. Но после его удара головой Чондрич вытащил мяч из-под перекладины своих ворот.

А на 17-й минуте Мурило привез неприятности на свои владения. Бразильский защитник «Локомотива» сбил в своей штрафной соотечественника Фламариона – пенальти. К мячу подошел пострадавший, но с его ударом справился Гилерме. Второй тур подряд Ротор не забивает 11-метровый. Однако к счастью Фламариона мяч после сейва вратаря вновь отлетел к нему, тут уже нападающий не сплоховал и послал снаряд в цель, 1:0.

Оказавшись в роли отыгрывающегося, столичный коллектив стал еще больше идти в атаку. И это дало результат. Лисакович в чужой штрафной накрутил нескольких защитников «Ротора», сделал прострел вдоль ворот и мяч после рикошетов оказался в ногах Рыбчинского. Дмитрий был в пяти метрах от владений соперников и промазать не имел права. А он и не промахнулся, 1:1.

До конца тайма «железнодорожники» владели преимуществом, но волгоградцы плотно держали оборону. В итоге за 45 минут хозяева владели мячом 78% времени, «Ротор» только 22%. Но до перерыва счет больше не изменился.

У волгоградских болельщиков сегодня праздник Фото: Екатерина СИМОХИНА

ВТОРОЙ ТАЙМ

Такой же рисунок игры был и после перерыва: «Локомотив» владеет мячом, а «Ротор» держит оборону. Только волгоградцы не сидели у своих ворот без выходов в атаку. «Железнодорожники» штамповали один за другим угловые. Перед одним из них повреждение получил Гогуа. Ивуарийца пришлось заменить. Причем вышел на поле не оборонец, а нападающий Понсе. И венесуэлец практически первым касанием на 57-й минуте забил дебютный гол за сине-голубых: из-за пределов штрафной он послал мяч в дальний угол ворот.

Когда счет стал 2:1 в пользу «Ротора», игра началась очень интересной. «Локомотив» обрушил шквал атак на ворота волгоградцев. Но гости держались, да еще организовывали опасные контратаки на владения Гилерме. А под конец встречи у обоих ворот стали возникать эмоциональные моменты. На 83 минуте хозяева получили право на пенальти.

По мнению главного арбитра Сергея Иванова, Кверквелия подыграл в своей штрафной рукой. Для принятия решения пришлось обратиться к VAR. Но Миранчук угодил с точки в штангу, а потом добил мяч в ворота. Но гол был отменен. Антон по правилам не мог касаться мяча. На 87-й минуте «Ротор», казалось, увеличил свое преимущество. Мяч после розыгрыша штрафного в сетку послал Кожемякин.

Но не все так просто. Иванов снова обратился к видеоповтору и углядел у гостей офсайд. А практически в следующей атаке мяч забил Крыховяк. И снова VAR, и снова отмена гола. У «Локомотива» в офсайд забрался Зе Луиш, мешавший Чондричу во время удара Крыховяка.

Команды переиграли больше девяти минут добавленного времени. Эмоции, столкновения, красную карточку получил Крыховчк. Но счет больше не менялся. «Ротор» дотерпел и одержал победу со счетом 2:1 – первый успех волжан после возвращения в РПЛ.

Фото: СК "Ротор"

В следующем туре «Локомотив» 31 октября на выезде сыграет с «Сочи». Но на неделе, 27 октября, москвичи еще примут «Баварию» в Лиге чемпионов. «Ротору» 1 ноября предстоит встреча в Волгограде с еще одним грандом отечественного футбола – ЦСКА.