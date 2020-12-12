"Ротор" вырвал первую домашнюю победу в сезоне, одолев "Уфу" Фото: Екатерина СИМОХИНА

Субботнюю программу 18-го тура Российской премьер-лиги открыли «Ротор» и «Уфа». На «Волгоград Арене» встретились аутсайдеры сезона. Сине-голубые обосновались на 16-м месте, уфимцы перед игрой были 14-ми. Так что обеим командам нужно было побеждать, чтобы исправлять турнирное положение. Однако в Волгоград подопечные Рашида Рахимова пожаловали в неплохом настроении – ранее были две победы подряд. У волгоградцев в турнире лишь один выигрыш – в октябре над «Локомотивом». Но теперь коллектив Александра Хацкевича все-таки взял три очка дома. «КП» выделяет главные моменты встречи в Волгограде, говоря про пять простых выводов по матчу Ротор - Уфа.

Герой матча - автор забитого мяча Камиль Муллин Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПОТЕРИ БОЙЦОВ

Команды перед очной встречей не досчитались ключевых игроков. У «Уфы» потеря главного наконечника атак. Травмировался лучший бомбардир команды серб Комнен Андрич. У форварда в шести играх три гола. Зато вернулся на тренерский мостик Рашид Рахимов. Матч против «Ростова» рулевой «горожан» пропускал из-за болезни. В составе «Ротора» накануне 18-го тура команда лишилась трех игроков. Защитник Азат Байрыев получил травму, а еще один оборонец Соломон Кверквелия перебрал желтых карточек. Также дисквалификацию отбывал нападающий Андрес Понсе, который удалился в матче с «Краснодаром».

Нельзя сказать, что команды создали много моментов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ

Футбол в декабре – не самое приятное удовольствие. Тому подтверждение низкая посещаемость. На «Волгоград Арену», которая славится забитыми трибунами, 12 декабря пришли несколько тысяч морозостойких болельщиков. Также в холодную погоду портится газон. Вот и на волгоградском стадионе он стал тяжелым, на нем появились кочки. Тем более, подопечные Александра Хацкевича не только играют на «Волгоград Арене», но еще и тренируются. Так что комбинационной игры «Уфе» и «Ротору» показывать было сложно. За первый тайм соперники сообразили по одному опасному моменту. У хозяев мог отличиться Джовино Фламарион, а у уфимцев – Тимур Жамалетдинов. Но их попытки целей не достигли.

На "Волгоград Арене" было немноголюдно Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПЕРВАЯ ДОМАШНЯЯ ПОБЕДА «РОТОРА»

Главный итог, что «Ротор» перестал считаться командой, которая оставалась единственной, не добившейся домашней победы. Волгоградцы все-таки взяли три очка в родных стенах. Не все потеряно у сине-голубых? А героем матча стал Камиль Муллин. Именно он забил гол, который принес первую домашнюю победу сине-голубым. На 78-й минуте хозяевам удалась хорошая атака правым флангом, Сергей Макаров сделал подачу в чужую штрафную, где Муллин головой переправил мяч в цель. Больше забитых мячей в матче не было. Счет 1:0 в пользу волжан.

Главный арбитр Василий Казарцев был заметной фигурой на поле Фото: Екатерина СИМОХИНА

СУРОВЫЙ КАЗАРЦЕВ И РЕКОРД СЕЗОНА ПО КАРТОЧКАМ

В начале матча команды не лезли в излишнюю борьбу. Но, видимо, когда игроки поняли, что комбинационного футбола сегодня не будет, начали сражаться. И посыпались желтые карточки. К перерыву на двоих команды заработали четыре «горчичника» - по два каждый. Во втором тайме Василий Казарцев – главный судья игры – продолжал наказывать футболистов. Причем, арбитр стал доставать карточки из кармашка почти после каждого фола. В итоге Казарцев показал 14 желтых – по семь каждой из команд. Это рекорд сезона РПЛ. Не обошлось и без удаления. На 74-й минуте красную получил Григорий Морозов, который удостоился двумя «горчичниками» в течение одной минуты!

Даже Седрик Гогуа сегодня рвался забить. Фото: Екатерина СИМОХИНА

VAR ПРОТИВ «УФЫ»

На 67-й минуте при счете 0:0 в матче случился эпизод, о котором еще будут долго рассуждать. После розыгрыша штрафного «Уфа» создала неплохой момент для взятия ворот. Тимур Жамалетдинов был на ударной позиции, но после его выстрела мяч угодил в Беку Микелтадзе. Гости стали сразу обращаться к арбитру, что соперник подыграл рукой. Включился VAR. Пошел к монитору сам Казарцев. Около минуты он рассматривал эпизод и решил, что пенальти не было. Хотя на повторах видно, что мяч в руку все-таки попал Микелтадзе.

Очень много времени посвятили выяснению отношений. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Не понял решение судьи Рашид Рахимов, который эмоционально стал показывать, что игрок «Ротора» сыграл как голкипер.

Игроки "Ротора" празднуют первый домашний успех вместе с сектором фанатов Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 19-м туре РПЛ «Ротор» 16 декабря примет «Арсенал». «Уфа» 17 декабря сыграет на выезде с «Краснодаром».